Новини Виплати сім’ям загиблих
Рада схвалила зміни щодо виплат сім’ям загиблих з особливими заслугами

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

Відповідний законопроєкт №13164 опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 262 депутати.

Як зазначається, законодавча ініціатива має на меті усунути правову прогалину щодо виплат членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Документ пропонує встановити, що у випадку, коли в родині є кілька отримувачів такої виплати, вона ділиться між ними порівну.

Прийняття закону має забезпечити справедливий розподіл грошової допомоги між членами сімей загиблих героїв та створити чіткий механізм її нарахування.

І знов якийсь мутняк.
якщо в родині є загиблий, то12 лямів, якщо два, то теж 12???
показати весь коментар
15.05.2025 17:31 Відповісти
У вашій родині скільки загиблих??
Чи аби писати?!
показати весь коментар
15.05.2025 18:08 Відповісти
Четверо убд, поранені, нагороджені
живі всі.
ащо поганого я аби написав
показати весь коментар
15.05.2025 18:32 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Такі Українці, і мають бути, на посадах в Урядовому кварталі, а не оте, приблуддя, від коломойші та ригоАНАЛів, що з 2019 року гадить в Україні!
показати весь коментар
15.05.2025 18:40 Відповісти
Чи підлягає оподаткуванню?

Згідно з пунктом 165.1.1 Податкового кодексу України, сума одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибеллю (смертю) військовослужбовця не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Це означає, що дана компенсація:

Не обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).Не підлягає оподаткуванню військовим збором.======Не ляпай язиком...
показати весь коментар
15.05.2025 21:32 Відповісти
Це допис юріку...
показати весь коментар
15.05.2025 21:33 Відповісти
Знайдіть тих хто оримав компенсацію всіх15лямів
показати весь коментар
17.05.2025 17:47 Відповісти
Може дати об'яву? Вчи матчасть,базікало..
показати весь коментар
17.05.2025 18:16 Відповісти
Після затвердження кошти перераховуються на рахунки ТЦК, а звідти - на банківські рахунки членів сім'ї. Виплата здійснюється у два етапи: 1/5 суми (3 млн гривень) одразу, а решта - рівними частинами протягом 40 місяців.19 апр. 2025 г. ====читати вмієш,довбень..
показати весь коментар
17.05.2025 18:22 Відповісти
15 "лямів"...
показати весь коментар
15.05.2025 17:39 Відповісти
З пдв та іншим, а12вийшло
показати весь коментар
15.05.2025 18:34 Відповісти
15 лямів і ні слова про пдв і інше..
показати весь коментар
15.05.2025 21:22 Відповісти
Де зараз ви, кати мого народу?..

https://vasylsymonenko.org/wp-content/uploads/2015/05/narod.jpg Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

24.12.1962
показати весь коментар
15.05.2025 17:44 Відповісти
"Де зараз ви, кати мого народу?.."
Наробили дєл в Україні (зокрема і наголосували з -91 року) і з'їбались в Австрію, щоб звідти повчати співгромадян життю, посипаючи цитатками
показати весь коментар
15.05.2025 18:01 Відповісти
Так і було всім рівно
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
Це ти про концтабори ГУЛАГУ совдепівські??
Що ти мав на увазі!? Ти про що??
показати весь коментар
15.05.2025 18:04 Відповісти
 
 