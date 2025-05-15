Рада схвалила зміни щодо виплат сім’ям загиблих з особливими заслугами

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

Відповідний законопроєкт №13164 опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 262 депутати.

Як зазначається, законодавча ініціатива має на меті усунути правову прогалину щодо виплат членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Документ пропонує встановити, що у випадку, коли в родині є кілька отримувачів такої виплати, вона ділиться між ними порівну.

Прийняття закону має забезпечити справедливий розподіл грошової допомоги між членами сімей загиблих героїв та створити чіткий механізм її нарахування.

