Рада схвалила зміни щодо виплат сім’ям загиблих з особливими заслугами
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".
Відповідний законопроєкт №13164 опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 262 депутати.
Як зазначається, законодавча ініціатива має на меті усунути правову прогалину щодо виплат членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Документ пропонує встановити, що у випадку, коли в родині є кілька отримувачів такої виплати, вона ділиться між ними порівну.
Прийняття закону має забезпечити справедливий розподіл грошової допомоги між членами сімей загиблих героїв та створити чіткий механізм її нарахування.
якщо в родині є загиблий, то12 лямів, якщо два, то теж 12???
Чи аби писати?!
живі всі.
ащо поганого я аби написав
Такі Українці, і мають бути, на посадах в Урядовому кварталі, а не оте, приблуддя, від коломойші та ригоАНАЛів, що з 2019 року гадить в Україні!
Згідно з пунктом 165.1.1 Податкового кодексу України, сума одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибеллю (смертю) військовослужбовця не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Це означає, що дана компенсація:
Не обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).Не підлягає оподаткуванню військовим збором.======Не ляпай язиком...
https://vasylsymonenko.org/wp-content/uploads/2015/05/narod.jpg Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.
Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!
24.12.1962
Наробили дєл в Україні (зокрема і наголосували з -91 року) і з'їбались в Австрію, щоб звідти повчати співгромадян життю, посипаючи цитатками
Що ти мав на увазі!? Ти про що??