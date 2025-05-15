Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров в Албании 16 мая
В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Албании.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что после переговоров с Эрдоганом договорился совместно отправиться на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.
"Эта встреча была организована заранее. Там будет более 40 лидеров", - добавил он.
