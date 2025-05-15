РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости Зеленский прибудет в Албанию 16 мая
860 10

Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров в Албании 16 мая

Зеленский будет на саммите европейских лидеров в Албании

В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Албании.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что после переговоров с Эрдоганом договорился совместно отправиться на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.

"Эта встреча была организована заранее. Там будет более 40 лидеров", - добавил он.

Также читайте: Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Автор: 

Албания (82) Зеленский Владимир (21661) саммит (1231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
15.05.2025 17:33 Ответить
+3
Вилитий Фігаро, чи то пак, Чєртіль...
показать весь комментарий
15.05.2025 17:37 Ответить
+2
Гулять, так гулять! Зеля завжди радий кудись виїхати. Як уже вирветься, то поки тижні два не відтянеться, не повернеться.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ану...боти...швидко накинулись на Зеленського
на раз ..два...почали
показать весь комментарий
15.05.2025 17:32 Ответить
Навіщо він сам створює умови для критики. Я не вибирав ні його ні Порошенко і взагалі вважав, що на цих виборах не було гідної кандидатури. А дивлячись на зеленского, розумію, що він продовжує жити то-лі фільмом, то-лі 95 кварталом.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:48 Ответить
Гулять, так гулять! Зеля завжди радий кудись виїхати. Як уже вирветься, то поки тижні два не відтянеться, не повернеться.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:33 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 17:33 Ответить
Мабуть він як Штирлиц проникав у стан ворога
показать весь комментарий
15.05.2025 17:39 Ответить
Це добре і сам поїде в Албанію , так ще і друзів звозить. Тільки треба з ЄС погодиться щоб додаткові гроші виділили. А військові почекають. Цікаво, скільки грошей вже потрачено на туризм, можна в дронах
показать весь комментарий
15.05.2025 17:36 Ответить
Ви, тойво, хіба не бачите, як наша Голобородька постаріла, важко їй...
показать весь комментарий
15.05.2025 17:41 Ответить
Вилитий Фігаро, чи то пак, Чєртіль...
показать весь комментарий
15.05.2025 17:37 Ответить
Знову буде а поговорити. Знову це - ми вас підтримуємо всіма фібрами але боїмся путіна а тому не будемо щось дієве робити. А так да підтримуємо та бла бла бла. Якщо сьогодні літаки орків без всякого страху залітають на територію НАТО а ті тільки констатують цей факт і навіть не намагаються його збити - ось вся суть НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:39 Ответить
 
 