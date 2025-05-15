Зеленський візьме участь в саміті європейських лідерів в Албанії 16 травня

УКР
Новини Зеленський прибуде на саміт європейських лідерів
У п'ятницю, 16 травня, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Албанії.

Про це глава держави повідомив на пресконференції в Анкарі за підсумками переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що після переговорів з Ердоганом домовився спільно вирушити на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані.

"Ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів", – додав він.

Топ коментарі
+6
показати весь коментар
15.05.2025 17:33 Відповісти
+3
Вилитий Фігаро, чи то пак, Чєртіль...
показати весь коментар
15.05.2025 17:37 Відповісти
+2
Гулять, так гулять! Зеля завжди радий кудись виїхати. Як уже вирветься, то поки тижні два не відтянеться, не повернеться.
показати весь коментар
15.05.2025 17:33 Відповісти
Ану...боти...швидко накинулись на Зеленського
на раз ..два...почали
показати весь коментар
15.05.2025 17:32 Відповісти
Навіщо він сам створює умови для критики. Я не вибирав ні його ні Порошенко і взагалі вважав, що на цих виборах не було гідної кандидатури. А дивлячись на зеленского, розумію, що він продовжує жити то-лі фільмом, то-лі 95 кварталом.
показати весь коментар
15.05.2025 17:48 Відповісти
Гулять, так гулять! Зеля завжди радий кудись виїхати. Як уже вирветься, то поки тижні два не відтянеться, не повернеться.
показати весь коментар
15.05.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 17:33 Відповісти
Мабуть він як Штирлиц проникав у стан ворога
показати весь коментар
15.05.2025 17:39 Відповісти
Це добре і сам поїде в Албанію , так ще і друзів звозить. Тільки треба з ЄС погодиться щоб додаткові гроші виділили. А військові почекають. Цікаво, скільки грошей вже потрачено на туризм, можна в дронах
показати весь коментар
15.05.2025 17:36 Відповісти
Ви, тойво, хіба не бачите, як наша Голобородька постаріла, важко їй...
показати весь коментар
15.05.2025 17:41 Відповісти
Вилитий Фігаро, чи то пак, Чєртіль...
показати весь коментар
15.05.2025 17:37 Відповісти
Знову буде а поговорити. Знову це - ми вас підтримуємо всіма фібрами але боїмся путіна а тому не будемо щось дієве робити. А так да підтримуємо та бла бла бла. Якщо сьогодні літаки орків без всякого страху залітають на територію НАТО а ті тільки констатують цей факт і навіть не намагаються його збити - ось вся суть НАТО.
показати весь коментар
15.05.2025 17:39 Відповісти
 
 