Зеленський візьме участь в саміті європейських лідерів в Албанії 16 травня

У п'ятницю, 16 травня, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Албанії.

Про це глава держави повідомив на пресконференції в Анкарі за підсумками переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що після переговорів з Ердоганом домовився спільно вирушити на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані.

"Ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів", – додав він.

