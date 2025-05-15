УКР
Новини Зустріч Зеленського з Ердоганом
1 647 6

Зустріч Зеленського з Ердоганом в Анкарі завершилася

зеленський,ердоган

В Анкарі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Турецькі ЗМІ зазначають, що закрита для преси двостороння зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

Нагадаємо, що 15 травня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Анкари.

Читайте також: Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (975)
Мінськ по турецькі.
15.05.2025 16:52 Відповісти
Прощальний поцілуй - стакан горілки
15.05.2025 16:53 Відповісти
Зєльрний Елвіс пакінул зданіє...
15.05.2025 16:56 Відповісти
Побалакати і давай по шаурму
15.05.2025 17:03 Відповісти
2 години 45 хвилин... отже - розмова була конструктивною
15.05.2025 17:08 Відповісти
Хороша і потрібна зустріч.
16.05.2025 05:44 Відповісти
 
 