Зустріч Зеленського з Ердоганом в Анкарі завершилася
В Анкарі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Турецькі ЗМІ зазначають, що закрита для преси двостороння зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.
Нагадаємо, що 15 травня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Анкари.
