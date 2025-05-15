Встреча Зеленского с Эрдоганом в Анкаре завершилась
В Анкаре завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Турецкие СМИ отмечают, что закрытая для прессы двусторонняя встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.
Напомним, что 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару.
