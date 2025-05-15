РУС
Встреча Зеленского с Эрдоганом
Встреча Зеленского с Эрдоганом в Анкаре завершилась

В Анкаре завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Турецкие СМИ отмечают, что закрытая для прессы двусторонняя встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.

Напомним, что 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару.

Читайте также: Вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:00

Зеленский Владимир (21661) Турция (3530) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
Мінськ по турецькі.
15.05.2025 16:52 Ответить
Прощальний поцілуй - стакан горілки
15.05.2025 16:53 Ответить
Зєльрний Елвіс пакінул зданіє...
15.05.2025 16:56 Ответить
Побалакати і давай по шаурму
15.05.2025 17:03 Ответить
2 години 45 хвилин... отже - розмова була конструктивною
15.05.2025 17:08 Ответить
Хороша і потрібна зустріч.
16.05.2025 05:44 Ответить
 
 