В Киеве прогремели взрывы, работали силы ПВО (обновлено)
Утром 16 мая в Киеве прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Местные жители сообщают о падении обломков.
Отменили воздушную тревогу в 6:39.
Впоследствии в КГВА сообщили, что в результате атаки зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.
"Пока на месте работают пожарные. Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 информация о пострадавших не поступала.
