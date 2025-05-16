В Киеве прогремели взрывы, работали силы ПВО (обновлено)

Утром 16 мая в Киеве прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о падении обломков.

Отменили воздушную тревогу в 6:39.

Впоследствии в КГВА сообщили, что в результате атаки зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.

"Пока на месте работают пожарные. Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 информация о пострадавших не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили БпЛА по промзоне Краматорска, - МВА