У Києві пролунали вибухи, працювали сили ППО (оновлено)
Зранку 16 травня у Києві пролунали вибухи. Перед цим була оголошена повітряна тривога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Місцеві мешканці повідомляють про падіння уламків.
Скасували повітряну тривогу о 6:39.
Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок атаки зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району.
"Наразі на місці працюють пожежники. Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 інформація про постраждалих не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Orest Zaulichnyy
показати весь коментар16.05.2025 07:20 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Alexander Berezansky
показати весь коментар16.05.2025 09:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль