У Києві пролунали вибухи, працювали сили ППО (оновлено)

Зранку 16 травня у Києві пролунали вибухи. Перед цим була оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці повідомляють про падіння уламків.

Скасували повітряну тривогу о 6:39.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок атаки зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району.

"Наразі на місці працюють пожежники. Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 інформація про постраждалих не надходила.

