Сутки на Запорожье: враг нанес более 400 ударов по населенным пунктам, повреждено жилье гражданских лиц

Обстрелы Запорожья 15 мая

За прошедшие сутки, 15 мая, российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксировано 402 удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 23 авиационных удара по Новояковлевке, Железнодорожном, Малых Щербаках, Красном и Темировке. А также:

  • 221 БпЛА различной модификации атаковал Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Каменское.
  • 155 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 6 сообщений о повреждении квартир, домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

переговори зеленського і пуйла тривають. Один виродок шле ракети по людям, інший у відповідь пише відосіки.
16.05.2025 08:03 Ответить
хочаб одного разу по одному довбойобу і область би видихнула!!!!!!!!!! нажаль не бьють по дуже нюхаючим!!!!!!!!
16.05.2025 08:07 Ответить
 
 