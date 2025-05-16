Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 400 ударів по населених пунктах, пошкоджено житло цивільних

Протягом минулої доби, 15 травня, російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 402 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Новояковлівці, Залізничному, Малих Щербаках, Червоному та Темирівці. А також:

221 БпЛА різної модифікації атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське.

155 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, будинків та господарських споруд. Мирні мешканці не постраждали", - йдеться в повідомленні.

