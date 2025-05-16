Враг увеличил количество авиаударов в Часовом Яре: город сносят КАБами и неуправляемыми ракетами, - 24 ОМБр

Российские захватчики пытаются проломить линию соприкосновения на Краматорском направлении. Часов Яр атакуют КАБами и неуправляемыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

Противник пытается заезжать на бронемашинах и подвозить пехоту ближе к линии соприкосновения. "Ввязывает" свои стрелковые подразделения в активные бои, штурмует позиции.

Кроме того, отмечает Петричак, враг активно пытается "освободить" район Центральный от городской застройки - его забрасывают КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами. Увеличилось количество FPV-дронов и дронов типа "крыло".

"Противник несет огромные потери. Но вы знаете, пока каких-то проблем с пополнением, возобновлением этих потерь он не испытывает. Резервы подтягиваются, война продолжается. Каждый день она становится тяжелее и тяжелее", - рассказал начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

