Ворог збільшив кількість авіаударів у Часовому Ярі: місто зносять КАБами та некерованими ракетами, - 24 ОМБр

Російські загарбники намагаються проломити лінію зіткнення на Краматорському напрямку. Часів Яр атакують КАБами та некерованими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

Противник намагається заїжджати на бронемашинах та підвозити піхоту ближче до лінії зіткнення. "Вв’язує" свої стрілецькі підрозділи в активні бої, штурмує позиції.

Крім того, зазначає Петричак, ворог активно намагається "звільнити" район Центральний від міської забудови — його закидають КАБами та некерованими авіаційними ракетами. Збільшилася кількість FPV-дронів та дронів типу "крило".

"Противник зазнає величезних втрат. Але ви знаєте, наразі якихось проблем з поповненням, поновленням цих втрат він не відчуває. Резерви підтягуються, війна продовжується. Кожного дня вона стає важчою і важчою", - розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували бронетехнікою Часів Яр. Усю техніку з особовим складом знищено, - ОСУВ "Хортиця"