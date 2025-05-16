Ворог збільшив кількість авіаударів у Часовому Ярі: місто зносять КАБами та некерованими ракетами, - 24 ОМБр
Російські загарбники намагаються проломити лінію зіткнення на Краматорському напрямку. Часів Яр атакують КАБами та некерованими ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.
Противник намагається заїжджати на бронемашинах та підвозити піхоту ближче до лінії зіткнення. "Вв’язує" свої стрілецькі підрозділи в активні бої, штурмує позиції.
Крім того, зазначає Петричак, ворог активно намагається "звільнити" район Центральний від міської забудови — його закидають КАБами та некерованими авіаційними ракетами. Збільшилася кількість FPV-дронів та дронів типу "крило".
"Противник зазнає величезних втрат. Але ви знаєте, наразі якихось проблем з поповненням, поновленням цих втрат він не відчуває. Резерви підтягуються, війна продовжується. Кожного дня вона стає важчою і важчою", - розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
