Ворог збільшив кількість авіаударів у Часовому Ярі: місто зносять КАБами та некерованими ракетами, - 24 ОМБр

Ворог збирає сили поблизу Часового Яру

Російські загарбники намагаються проломити лінію зіткнення  на Краматорському напрямку. Часів Яр атакують КАБами та некерованими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

Противник намагається заїжджати на бронемашинах та підвозити піхоту ближче до лінії зіткнення. "Вв’язує" свої стрілецькі підрозділи в активні бої, штурмує позиції.

Крім того, зазначає Петричак, ворог активно намагається "звільнити" район Центральний від міської забудови — його закидають КАБами та некерованими авіаційними ракетами. Збільшилася кількість FPV-дронів та дронів типу "крило".

"Противник зазнає величезних втрат. Але ви знаєте, наразі якихось проблем з поповненням, поновленням цих втрат він не відчуває. Резерви підтягуються, війна продовжується. Кожного дня вона стає важчою і важчою", - розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували бронетехнікою Часів Яр. Усю техніку з особовим складом знищено, - ОСУВ "Хортиця"

