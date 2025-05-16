Евросоюз в этом году планирует удвоить поставки Украине боеприпасов крупного калибра, - глава военного комитета Бригер

После встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась 15 мая в Берлине, председатель Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер объявил, что блок планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра в Украину в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euronews

"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов крупного калибра в Украину в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - сказал Бригер.

По его словам, Евросоюз поощряет страны-члены производить больше боеприпасов для достижения этой цели.

"Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через наращивание сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", - сказал Бригер.

Он также рассказал о потенциальных возможностях, необходимых для преодоления морской угрозы, которую представляет теневой флот России. Военный глава ЕС отметил, что блок должен усилить имеющиеся корабли, чтобы эффективно обезопасить свои воды и защититься от любой угрозы.

"Когда я смотрю на существующие морские операции, а их у нас три: две - на северо-западе Индийского океана, и одна в Средиземном море, то нам, откровенно говоря, не хватает ресурсов. Поэтому, когда такая миссия будет начата, очень важно, чтобы с помощью соответствующей оценки сил и тщательного планирования мы могли заранее убедиться, что у нас достаточно кораблей, самолетов и ресурсов для выполнения такой миссии, если она будет надежной", - сказал Бригер.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страны ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 миллиона артиллерийских снарядов до конца 2025 года.