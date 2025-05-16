Евросоюз в этом году планирует удвоить поставки Украине боеприпасов крупного калибра, - глава военного комитета Бригер
После встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась 15 мая в Берлине, председатель Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер объявил, что блок планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра в Украину в этом году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euronews
"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов крупного калибра в Украину в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - сказал Бригер.
По его словам, Евросоюз поощряет страны-члены производить больше боеприпасов для достижения этой цели.
"Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через наращивание сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", - сказал Бригер.
Он также рассказал о потенциальных возможностях, необходимых для преодоления морской угрозы, которую представляет теневой флот России. Военный глава ЕС отметил, что блок должен усилить имеющиеся корабли, чтобы эффективно обезопасить свои воды и защититься от любой угрозы.
"Когда я смотрю на существующие морские операции, а их у нас три: две - на северо-западе Индийского океана, и одна в Средиземном море, то нам, откровенно говоря, не хватает ресурсов. Поэтому, когда такая миссия будет начата, очень важно, чтобы с помощью соответствующей оценки сил и тщательного планирования мы могли заранее убедиться, что у нас достаточно кораблей, самолетов и ресурсов для выполнения такой миссии, если она будет надежной", - сказал Бригер.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страны ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 миллиона артиллерийских снарядов до конца 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки не по великому зомбофону ,а у реальності
P.S. Міни які не вибухають - не рахуються