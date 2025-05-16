Євросоюз цього року планує подвоїти поставки Україні боєприпасів великого калібру, - голова військового комітету Брігер

Після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася 15 травня у Берлині, голова Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер оголосив, що блок планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру до України цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euronews

"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до України протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", - сказав Брігер.

За його словами, Євросоюз заохочує країни-члени виробляти більше боєприпасів для досягнення цієї мети.

"Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через нарощення співпраці з оборонною промисловістю України", - сказав Брігер.

Він також розповів про потенційні можливості, необхідні для подолання морської загрози, яку становить тіньовий флот Росії. Військовий очільник ЄС зазначив, що блок повинен посилити наявні кораблі, щоб ефективно убезпечити свої води і захиститися від будь-якої загрози.

"Коли я дивлюся на існуючі морські операції, а їх у нас три: дві - на північному заході Індійського океану, і одна в Середземному морі, то нам, відверто кажучи, не вистачає ресурсів. Тому, коли така місія буде розпочата, дуже важливо, щоб за допомогою відповідної оцінки сил і ретельного планування ми могли заздалегідь переконатися, що у нас достатньо кораблів, літаків і ресурсів для виконання такої місії, якщо вона буде надійною", - сказав Брігер.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни ЄС вже зобов’язалися надати Україні щонайменше 1,35 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2025 року.