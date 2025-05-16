УКР
Новини Постачання боєприпасів від ЄС
Євросоюз цього року планує подвоїти поставки Україні боєприпасів великого калібру, - голова військового комітету Брігер

Роберт Брігер про боєприпаси для України

Після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася 15 травня у Берлині, голова Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер оголосив, що блок планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру до України цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euronews

"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до  України протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", - сказав Брігер.

За його словами, Євросоюз заохочує країни-члени виробляти більше боєприпасів для досягнення цієї мети.

"Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через нарощення співпраці з оборонною промисловістю України", - сказав Брігер.

Він також розповів про потенційні можливості, необхідні для подолання морської загрози, яку становить тіньовий флот Росії. Військовий очільник ЄС зазначив, що блок повинен посилити наявні кораблі, щоб ефективно убезпечити свої води і захиститися від будь-якої загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія виділяє ще 415 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

"Коли я дивлюся на існуючі морські операції, а їх у нас три: дві - на північному заході Індійського океану, і одна в Середземному морі, то нам, відверто кажучи, не вистачає ресурсів. Тому, коли така місія буде розпочата, дуже важливо, щоб за допомогою відповідної оцінки сил і ретельного планування ми могли заздалегідь переконатися, що у нас достатньо кораблів, літаків і ресурсів для виконання такої місії, якщо вона буде надійною", - сказав Брігер.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни ЄС вже зобов’язалися надати Україні щонайменше 1,35 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Автор: 

боєприпаси (2338) Україна (6054) Євросоюз (14013)
Оце діло. Тіки ті плани ще в життя б втілити....
16.05.2025 11:50 Відповісти
Тільки планують, коли треба ще на вчора
16.05.2025 11:51 Відповісти
Нагадай скільки зброє ВПК Зеленського надав ЗСУ
Тільки не по великому зомбофону ,а у реальності
P.S. Міни які не вибухають - не рахуються
16.05.2025 12:26 Відповісти
та не поспішайте ..
16.05.2025 12:08 Відповісти
Та вони бачать , що гроші замість ВПК йдуть на великий зомбофон. Отже час і в них є
16.05.2025 12:27 Відповісти
А я так міркую - треба нам ядерку вертати,чим швидше, тим краще, тим паче, що нас звільнив будапешський меморандум, на який країни, що були нашими захисниками, начхали з високої гори, бо як мамо казали - діла ніколи не буде. Хто згоден зі мною?
16.05.2025 13:16 Відповісти
 
 