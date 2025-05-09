УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13044 відвідувача онлайн
Новини Постачання боєприпасів від ЄС
224 6

ЄС зобов’язався передати Україні понад 1,35 млн снарядів до кінця 2025 року, - Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни ЄС вже зобов’язалися надати Україні щонайменше 1,35 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Про це він сказав у Львові під час засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Сьогодні, у День Європи, вся Європа тут, у Львові. Центр європейської політики перемістився до України. Це важливе свідчення підтримки. Європа єдина, сильна та дієва - попри всі виклики", - сказав Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні з України буде сигнал Путіну: покарання невідворотне, - Сибіга

Він подякував Каллас за ініціативу щодо надання 2 мільйонів снарядів і наголосив, що робота над збільшенням обсягів постачання триває. Він також відзначив створення Євросоюзом нових механізмів довгострокової підтримки європейської оборонної промисловості та прискорення інтеграції з українським оборонно-промисловим комплексом.

Крім того, було підписано заяву про наміри щодо спрямування прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборони, зокрема - для контрактів з українськими виробниками на суму близько мільярда євро.

Міністр також підтвердив, що найближчими днями відбудеться черговий раунд консультацій з Угорщиною щодо переговорного процесу вступу України в ЄС. За його словами, Україна готова відкривати переговорні кластери вже зараз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегації 35 держав та головна дипломатка ЄС прибули до Львова. ФОТОрепортаж

Автор: 

боєприпаси (2281) Євросоюз (13484) Сибіга Андрій (426)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я теж можу пообiцять, Сибига! I навiть 4 мiлiона.
показати весь коментар
09.05.2025 15:37 Відповісти
Треба склади підземні будувати . Хоча не ці колись будували в Україні підземелля , та є природні печери і пустоти від газових сховищ. Можно тоннелі у Карпатах будувати для будущих автобанів в ЕС - і там поки робити сховища
показати весь коментар
09.05.2025 15:40 Відповісти
Та в нас повно підземних цехів ще з совку!!

Їх тупо здали в оренду як склади! Он поряд зі мною о@уєнна площа бувшого воєнного заводу. З 2 КБ, підземними цехами! Власною гілкою залізниці+крани до неї. Власною пожежною частиною! Там тільки три столовки+млинцева+2 кав'ярні було! Тепер склади, 2 маркети і відділення привітбанку!

Вигнати нафіг й повернути у власність держави, та вироблчти те саме, що й раніш. Крім хріні всілякої для прикриття.
показати весь коментар
09.05.2025 16:04 Відповісти
краще єс зобов"язався економічно та політично придушити агресора і закінчити війну!!
показати весь коментар
09.05.2025 16:00 Відповісти
Це реінкарнація голосу "Спецтехноекспорту"? Чи це тиждень сибіги?
показати весь коментар
09.05.2025 16:14 Відповісти
це враховую і те що обіцяв поставити в 2024??
показати весь коментар
09.05.2025 16:15 Відповісти
 
 