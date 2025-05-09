ЄС зобов’язався передати Україні понад 1,35 млн снарядів до кінця 2025 року, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни ЄС вже зобов’язалися надати Україні щонайменше 1,35 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Про це він сказав у Львові під час засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Сьогодні, у День Європи, вся Європа тут, у Львові. Центр європейської політики перемістився до України. Це важливе свідчення підтримки. Європа єдина, сильна та дієва - попри всі виклики", - сказав Сибіга.

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Він подякував Каллас за ініціативу щодо надання 2 мільйонів снарядів і наголосив, що робота над збільшенням обсягів постачання триває. Він також відзначив створення Євросоюзом нових механізмів довгострокової підтримки європейської оборонної промисловості та прискорення інтеграції з українським оборонно-промисловим комплексом.

Крім того, було підписано заяву про наміри щодо спрямування прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборони, зокрема - для контрактів з українськими виробниками на суму близько мільярда євро.

Міністр також підтвердив, що найближчими днями відбудеться черговий раунд консультацій з Угорщиною щодо переговорного процесу вступу України в ЄС. За його словами, Україна готова відкривати переговорні кластери вже зараз.

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