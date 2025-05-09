ЄС зобов’язався передати Україні понад 1,35 млн снарядів до кінця 2025 року, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни ЄС вже зобов’язалися надати Україні щонайменше 1,35 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2025 року.
Про це він сказав у Львові під час засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"Сьогодні, у День Європи, вся Європа тут, у Львові. Центр європейської політики перемістився до України. Це важливе свідчення підтримки. Європа єдина, сильна та дієва - попри всі виклики", - сказав Сибіга.
Він подякував Каллас за ініціативу щодо надання 2 мільйонів снарядів і наголосив, що робота над збільшенням обсягів постачання триває. Він також відзначив створення Євросоюзом нових механізмів довгострокової підтримки європейської оборонної промисловості та прискорення інтеграції з українським оборонно-промисловим комплексом.
Крім того, було підписано заяву про наміри щодо спрямування прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборони, зокрема - для контрактів з українськими виробниками на суму близько мільярда євро.
Міністр також підтвердив, що найближчими днями відбудеться черговий раунд консультацій з Угорщиною щодо переговорного процесу вступу України в ЄС. За його словами, Україна готова відкривати переговорні кластери вже зараз.
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Їх тупо здали в оренду як склади! Он поряд зі мною о@уєнна площа бувшого воєнного заводу. З 2 КБ, підземними цехами! Власною гілкою залізниці+крани до неї. Власною пожежною частиною! Там тільки три столовки+млинцева+2 кав'ярні було! Тепер склади, 2 маркети і відділення привітбанку!
Вигнати нафіг й повернути у власність держави, та вироблчти те саме, що й раніш. Крім хріні всілякої для прикриття.