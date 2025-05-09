Делегації 35 держав та головна дипломатка ЄС прибули до Львова. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 травня 2025 року, до Львова прибули європейські міністри і дипломати: присутні делегації 35 держав та Ради Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Як зазначається, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітали главу європейської дипломатії Каю Каллас і європейських колег.
Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії.
"Під час зустрічі ми обговорили подальші спільні зусилля для зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування вступу України до ЄС. Попереду дві важливі події: Зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначив глава МЗС України.
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