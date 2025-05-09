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Новини Фото Розмова Сибіги та Каллас
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Делегації 35 держав та головна дипломатка ЄС прибули до Львова. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 травня 2025 року, до Львова прибули європейські міністри і дипломати: присутні делегації 35 держав та Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітали главу європейської дипломатії Каю Каллас і європейських колег.

Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії.

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"Під час зустрічі ми обговорили подальші спільні зусилля для зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування вступу України до ЄС. Попереду дві важливі події: Зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначив глава МЗС України.

іноземні делегації у Львові
іноземні делегації у Львові
іноземні делегації у Львові
іноземні делегації у Львові

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Автор: 

Львів (3079) Сибіга Андрій (426) Каллас Кая (272) Львівська область (2441) Львівський район (67)


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Марсове поле - вже практично на 3/4 зайняте . А до вторгнення 2022 було лише -кілька рядів на початку
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09.05.2025 12:55 Відповісти
Вітаємо європейську делегацію на українській
землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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09.05.2025 12:56 Відповісти
 
 