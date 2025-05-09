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Делегации 35 государств и главный дипломат ЕС прибыли во Львов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 мая 2025 года, во Львов прибыли европейские министры и дипломаты: присутствуют делегации 35 государств и Совета Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига поздравили главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.

Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.

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"Во время встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия для укрепления Украины, усиления давления на Россию и продвижения вступления Украины в ЕС. Впереди два важных события: Встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил глава МИД Украины.

иностранные делегации во Львове
иностранные делегации во Львове
иностранные делегации во Львове
иностранные делегации во Львове

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Автор: 

Львов (4589) Сибига Андрей (421) Каллас Кая (207) Львовская область (2916) Львовский район (59)


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Марсове поле - вже практично на 3/4 зайняте . А до вторгнення 2022 було лише -кілька рядів на початку
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09.05.2025 12:55 Ответить
Вітаємо європейську делегацію на українській
землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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09.05.2025 12:56 Ответить
 
 