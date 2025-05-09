Делегации 35 государств и главный дипломат ЕС прибыли во Львов. ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 мая 2025 года, во Львов прибыли европейские министры и дипломаты: присутствуют делегации 35 государств и Совета Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отмечается, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига поздравили главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.
Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.
"Во время встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия для укрепления Украины, усиления давления на Россию и продвижения вступления Украины в ЕС. Впереди два важных события: Встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил глава МИД Украины.
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