Шмигаль та Каллас обговорили ситуацію на фронті та оборонні потреби

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із високою представницею ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонні потреби України.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили широкий спектр питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби. Вдячні за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості, а також за ініціативу щодо збільшення військової підтримки України у 2025 році", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна очікує, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE.

"Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників.



Окремо торкнулися теми санкцій проти росії. Розраховуємо, що 17-й пакет буде узгоджений і схвалений європейськими країнами якнайшвидше. Необхідно посилювати тиск на агресора, аби примусити його до миру. Ми також розраховуємо на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України", - додав глава уряду.

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