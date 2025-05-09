Шмыгаль и Каллас обсудили ситуацию на фронте и оборонные нужды

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с высоким представителем ЕС Каей Каллас. Стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины.

Об этом глава правительства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили широкий спектр вопросов, в частности ситуацию на фронте и оборонные нужды. Благодарны за инициативу о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности, а также за инициативу по увеличению военной поддержки Украины в 2025 году", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Украина ожидает, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE.

"Это даст возможность Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей.



Отдельно коснулись темы санкций против России. Рассчитываем, что 17-й пакет будет согласован и одобрен европейскими странами как можно быстрее. Необходимо усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. Мы также рассчитываем на дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных российских активов и их направления на нужды Украины", - добавил глава правительства.

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