ЕС обязался передать Украине более 1,35 млн снарядов до конца 2025 года, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страны ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 миллиона артиллерийских снарядов до конца 2025 года.

Об этом он сказал во Львове во время заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Сегодня, в День Европы, вся Европа здесь, во Львове. Центр европейской политики переместился в Украину. Это важное свидетельство поддержки. Европа единая, сильная и действенная - несмотря на все вызовы", - сказал Сибига.

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Он поблагодарил Каллас за инициативу по предоставлению 2 миллионов снарядов и подчеркнул, что работа над увеличением объемов поставок продолжается. Он также отметил создание Евросоюзом новых механизмов долгосрочной поддержки европейской оборонной промышленности и ускорение интеграции с украинским оборонно-промышленным комплексом.

Кроме того, было подписано заявление о намерениях по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку украинской обороны, в частности - для контрактов с украинскими производителями на сумму около миллиарда евро.

Министр также подтвердил, что в ближайшие дни состоится очередной раунд консультаций с Венгрией относительно переговорного процесса вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина готова открывать переговорные кластеры уже сейчас.

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