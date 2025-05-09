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Новости Поставки боеприпасов от ЕС
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ЕС обязался передать Украине более 1,35 млн снарядов до конца 2025 года, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страны ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 миллиона артиллерийских снарядов до конца 2025 года.

Об этом он сказал во Львове во время заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Сегодня, в День Европы, вся Европа здесь, во Львове. Центр европейской политики переместился в Украину. Это важное свидетельство поддержки. Европа единая, сильная и действенная - несмотря на все вызовы", - сказал Сибига.

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Он поблагодарил Каллас за инициативу по предоставлению 2 миллионов снарядов и подчеркнул, что работа над увеличением объемов поставок продолжается. Он также отметил создание Евросоюзом новых механизмов долгосрочной поддержки европейской оборонной промышленности и ускорение интеграции с украинским оборонно-промышленным комплексом.

Кроме того, было подписано заявление о намерениях по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку украинской обороны, в частности - для контрактов с украинскими производителями на сумму около миллиарда евро.

Министр также подтвердил, что в ближайшие дни состоится очередной раунд консультаций с Венгрией относительно переговорного процесса вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина готова открывать переговорные кластеры уже сейчас.

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Автор: 

боеприпасы (2346) Евросоюз (17168) Сибига Андрей (426)


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Я теж можу пообiцять, Сибига! I навiть 4 мiлiона.
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09.05.2025 15:37 Ответить
Треба склади підземні будувати . Хоча не ці колись будували в Україні підземелля , та є природні печери і пустоти від газових сховищ. Можно тоннелі у Карпатах будувати для будущих автобанів в ЕС - і там поки робити сховища
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09.05.2025 15:40 Ответить
Та в нас повно підземних цехів ще з совку!!

Їх тупо здали в оренду як склади! Он поряд зі мною о@уєнна площа бувшого воєнного заводу. З 2 КБ, підземними цехами! Власною гілкою залізниці+крани до неї. Власною пожежною частиною! Там тільки три столовки+млинцева+2 кав'ярні було! Тепер склади, 2 маркети і відділення привітбанку!

Вигнати нафіг й повернути у власність держави, та вироблчти те саме, що й раніш. Крім хріні всілякої для прикриття.
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09.05.2025 16:04 Ответить
краще єс зобов"язався економічно та політично придушити агресора і закінчити війну!!
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09.05.2025 16:00 Ответить
Це реінкарнація голосу "Спецтехноекспорту"? Чи це тиждень сибіги?
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09.05.2025 16:14 Ответить
це враховую і те що обіцяв поставити в 2024??
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09.05.2025 16:15 Ответить
Що мішає ЄС налагодити випуск 5000000 дронів?
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09.05.2025 17:15 Ответить
Пообіцяти не значить дати!!!
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09.05.2025 17:45 Ответить
 
 