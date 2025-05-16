РУС
Шмыгаль: Данные о принудительной мобилизации украинцев на ВОТ передаются в МУС

Факты принудительной мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях фиксируются правоохранительными органами и передаются в Международный уголовный суд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень много пленных со стороны Российской Федерации военных. Они, собственно, проживают на временно оккупированных территориях Украины, являются по факту украинцами. Конечно же, все эти факты фиксируются Генеральной прокуратурой, нашими правоохранительными органами", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что все материалы по таким преступлениям передаются в МУС, где им будет дана международная правовая оценка. "Это то, что может сегодня делать Украина", - добавил он.

+11
Та їх по обидвi сторони примусово мобiлiзують
16.05.2025 12:35 Ответить
+8
Пусть тамошние шахтёры касками постучат, как при клятых бандеровцах
16.05.2025 12:56 Ответить
+8
а про українську примусову жорстку ганебну бусифікацію теж доповідаєте??чи то другое??
16.05.2025 13:00 Ответить
Та їх по обидвi сторони примусово мобiлiзують
16.05.2025 12:35 Ответить
16.05.2025 12:37 Ответить
На ТОТ не пов...***...ся. Прийшла повістка- аж бігом ідуть.
16.05.2025 12:50 Ответить
Пусть тамошние шахтёры касками постучат, как при клятых бандеровцах
16.05.2025 12:56 Ответить
яка примусова отримав аусвайс вперед в штурмовики
16.05.2025 12:37 Ответить
16.05.2025 12:42 Ответить
а про українську примусову жорстку ганебну бусифікацію теж доповідаєте??чи то другое??
16.05.2025 13:00 Ответить
какіє ваши доказатєльства
16.05.2025 13:25 Ответить
... а факти примусової бусифікації у "вільній, незалежній" зелені мудари передають у лігу сексуальних реформ
16.05.2025 13:59 Ответить
... а факти примусової бусифікації у "вільній, незалежній"...

Та це ж кацапське ІПСО, про це знають навіть в лізі сексуальних реформ
16.05.2025 14:19 Ответить
Навіщо вінце каже?
Цинізм чи відверте знущання над тим що відбувається і в нас?
16.05.2025 14:20 Ответить
Краще б промовчав.
Ніби люди не бачать що відбувається на підконтрольних територіях
16.05.2025 14:42 Ответить
 
 