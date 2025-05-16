Шмыгаль: Данные о принудительной мобилизации украинцев на ВОТ передаются в МУС

Факты принудительной мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях фиксируются правоохранительными органами и передаются в Международный уголовный суд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень много пленных со стороны Российской Федерации военных. Они, собственно, проживают на временно оккупированных территориях Украины, являются по факту украинцами. Конечно же, все эти факты фиксируются Генеральной прокуратурой, нашими правоохранительными органами", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что все материалы по таким преступлениям передаются в МУС, где им будет дана международная правовая оценка. "Это то, что может сегодня делать Украина", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин пока не планирует изменений в критериях и подходах к бронированию, - Шмыгаль