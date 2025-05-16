УКР
Шмигаль: Дані про примусову мобілізацію українців на ТОТ передаються в МКС

шмигаль

Факти примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях фіксуються правоохоронними органами та передаються до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже багато полонених зі сторони Російської Федерації військових. Вони, власне, проживають на тимчасово окупованих територіях України, є по факту українцями. Звісно ж, усі ці факти фіксуються Генеральною прокуратурою, нашими правоохоронними органами", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що всі матеріали щодо таких злочинів передаються в МКС, де їм буде надана міжнародна правова оцінка. "Це те, що може сьогодні робити Україна", - додав він. 

+11
Та їх по обидвi сторони примусово мобiлiзують
16.05.2025 12:35 Відповісти
+8
Пусть тамошние шахтёры касками постучат, как при клятых бандеровцах
16.05.2025 12:56 Відповісти
+8
а про українську примусову жорстку ганебну бусифікацію теж доповідаєте??чи то другое??
16.05.2025 13:00 Відповісти
Та їх по обидвi сторони примусово мобiлiзують
16.05.2025 12:35 Відповісти
16.05.2025 12:37 Відповісти
На ТОТ не пов...***...ся. Прийшла повістка- аж бігом ідуть.
16.05.2025 12:50 Відповісти
Пусть тамошние шахтёры касками постучат, как при клятых бандеровцах
16.05.2025 12:56 Відповісти
яка примусова отримав аусвайс вперед в штурмовики
16.05.2025 12:37 Відповісти
16.05.2025 12:42 Відповісти
а про українську примусову жорстку ганебну бусифікацію теж доповідаєте??чи то другое??
16.05.2025 13:00 Відповісти
какіє ваши доказатєльства
16.05.2025 13:25 Відповісти
... а факти примусової бусифікації у "вільній, незалежній" зелені мудари передають у лігу сексуальних реформ
16.05.2025 13:59 Відповісти
... а факти примусової бусифікації у "вільній, незалежній"...

Та це ж кацапське ІПСО, про це знають навіть в лізі сексуальних реформ
16.05.2025 14:19 Відповісти
Навіщо вінце каже?
Цинізм чи відверте знущання над тим що відбувається і в нас?
16.05.2025 14:20 Відповісти
Краще б промовчав.
Ніби люди не бачать що відбувається на підконтрольних територіях
16.05.2025 14:42 Відповісти
 
 