Шмигаль: Дані про примусову мобілізацію українців на ТОТ передаються в МКС

Факти примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях фіксуються правоохоронними органами та передаються до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже багато полонених зі сторони Російської Федерації військових. Вони, власне, проживають на тимчасово окупованих територіях України, є по факту українцями. Звісно ж, усі ці факти фіксуються Генеральною прокуратурою, нашими правоохоронними органами", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що всі матеріали щодо таких злочинів передаються в МКС, де їм буде надана міжнародна правова оцінка. "Це те, що може сьогодні робити Україна", - додав він.

