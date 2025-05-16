Шмигаль: Дані про примусову мобілізацію українців на ТОТ передаються в МКС
Факти примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях фіксуються правоохоронними органами та передаються до Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже багато полонених зі сторони Російської Федерації військових. Вони, власне, проживають на тимчасово окупованих територіях України, є по факту українцями. Звісно ж, усі ці факти фіксуються Генеральною прокуратурою, нашими правоохоронними органами", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що всі матеріали щодо таких злочинів передаються в МКС, де їм буде надана міжнародна правова оцінка. "Це те, що може сьогодні робити Україна", - додав він.
Та це ж кацапське ІПСО, про це знають навіть в лізі сексуальних реформ
Цинізм чи відверте знущання над тим що відбувається і в нас?
Ніби люди не бачать що відбувається на підконтрольних територіях