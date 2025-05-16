Путин не хочет мира, стоит усилить давление на РФ, - фон дер Ляйен

Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал инициативу мирных переговоров, высказанную президентом Владимиром Зеленским.

Об этом перед началом саммита Европейского политического сообщества заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, таким образом он продемонстрировал свое нежелание прекращать войну.

Поэтому стоит усилить давление на Россию, в частности санкционное.

"В последние дни мы имели возможность увидеть истинные намерения президента Путина. Сначала он призвал к прекращению огня вокруг годовщины 9 мая, которое сам потом не соблюдал. Затем Украина - при поддержке ЕС и США - призвала к полному и безусловному прекращению огня на 30 дней, которое президент Путин отверг. И в конце концов он (Путин. – Ред.) предложил провести прямую встречу между Украиной и Россией в Турции. Президент Зеленский был готов ко встрече. Президент Путин – не появился. Это показывает подлинные намерения президента Путина - он не хочет мира", - сказала она.

Фон дер Ляйен также раскрыла отдельные детали нового санкционного пакета против РФ, который будет включать, в частности, санкции против обеих нитей газопровода "Северный поток" и снижение потолка цены на российскую нефть.

