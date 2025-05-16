УКР
Путін не хоче миру, варто посилити тиск на РФ, - фон дер Ляєн

Путін відмовився від переговорів. Заява фон дер Ляєн

Російський диктатор Володимир Путін проігнорував ініціативу мирних переговорів, висловлену президентом Володимиром Зеленським.

Про це перед початком саміту Європейської політичної спільноти заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, таким чином він продемонстрував своє небажання припиняти війну.

Тому варто посилити тиск на Росію, зокрема санкційний.

"В останні дні ми мали змогу побачити справжні наміри президента Путіна. Спочатку він закликав до припинення вогню навколо річниці 9 травня, якого сам потім не дотримувався. Потім Україна - за підтримки ЄС та США - закликала до повного й безумовного припинення вогню на 30 днів, яке президент Путін відкинув. І зрештою він (Путін. - Ред.) запропонував провести пряму зустріч між Україною та Росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі. Президент Путін - не з’явився. Це показує справжні наміри президента Путіна - він не хоче миру", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також розкрила окремі деталі нового санкційного пакета проти РФ, який включатиме, зокрема, санкції проти обох ниток газопроводу "Північний потік" та зниження стелі ціни на російську нафту.

Читайте: Україна на переговорах у Стамбулі запропонує зустріч Зеленського з Путіним, - Reuters

