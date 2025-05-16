Уоллес раскритиковал Трампа за отсутствие ответственности и чрезмерную уступчивость Путину.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что одна из самых ярких характеристик президента США Дональда Трампа - он никогда не берет на себя ответственность за провалы и быстро исчезает до того, как его сделки оказываются пустыми.

"Для Трампа Украина была просто еще одной минеральной сделкой - не больше и не меньше. Речь шла не о геополитике, ценности Запада или безопасности НАТО. И теперь, когда он получил эту "сделку", становится очевидно, что он готовится идти дальше.

Это также очевидно и Путину. С самого начала этого президентского срока в США Путин прекрасно понимал, на чьей стороне Дональд Трамп", - говорится в колонке.

Экс-министр обороны добавил, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот встретился с Путиным. Но Путин, как настоящий трус, не приехал. Результат: Трамп ничего не делает. Хотя нет - США теперь блокируют участие Зеленского в саммите НАТО, который в следующем месяце состоится в Нидерландах.

"И, честно говоря, меня бы не удивило, если бы Трамп поехал на прошлой неделе на парад ко Дню победы в Москве", - утверждает Уоллес.

Ключевой вопрос - что будет дальше. Европе и Украине следует готовиться действовать самостоятельно. Не стоит верить в утверждение, что без США Украина обречена - это неправда. Украинцы умеют воевать, умеют адаптироваться, а критически важная разведка на поле боя поступает не только из Америки. Поэтому если Европа действительно захочет заменить роль США, она сможет это сделать - при условии, что готова на собственные жертвы.

"В то же время следует трезво оценивать последствия новой американской администрации для нашей безопасности. Вполне вероятно, что на каком-то этапе президент США признает границы Украины, измененные в результате российского вторжения 2014 года", - считает Уоллес.

Он добавляет, что если же Трамп признает Крым российским - это станет тревожным сигналом для Северной Европы. Уже сейчас Россия расширяет свое военное присутствие вблизи Финляндии, активизирует патрулирование в Балтии и Северном море. С точки зрения Путина, США теряют интерес к региону и выводят войска из Европы. Он видит, что после вторжения в Украину ему удалось избежать ответственности - так почему бы не пойти дальше?

Путин, вероятно, рассуждает: "Неужели Трамп действительно решится отправить американских солдат и рисковать ядерной катастрофой, если я захвачу немного Эстонии, Литвы или даже часть Финляндии?"

"Европейские великие державы не готовы к войне - их население тем более. Великобритания и Франция громко высказываются, но не подкрепляют это достаточным финансированием. Однако ситуация в Европе должна измениться. Вероятно, провал переговоров в Стамбуле станет для Трампа удобным поводом окончательно "перевернуть страницу". Путин, без сомнения, в восторге", - подытожил Уоллес.