Уоллес раскритиковал Трампа за отсутствие ответственности и чрезмерную уступчивость Путину.

Уоллес о Трампе

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что одна из самых ярких характеристик президента США Дональда Трампа - он никогда не берет на себя ответственность за провалы и быстро исчезает до того, как его сделки оказываются пустыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Уоллес написал в колонке для The Telegraf.

"Для Трампа Украина была просто еще одной минеральной сделкой - не больше и не меньше. Речь шла не о геополитике, ценности Запада или безопасности НАТО. И теперь, когда он получил эту "сделку", становится очевидно, что он готовится идти дальше.

Это также очевидно и Путину. С самого начала этого президентского срока в США Путин прекрасно понимал, на чьей стороне Дональд Трамп", - говорится в колонке.

Экс-министр обороны добавил, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот встретился с Путиным. Но Путин, как настоящий трус, не приехал. Результат: Трамп ничего не делает. Хотя нет - США теперь блокируют участие Зеленского в саммите НАТО, который в следующем месяце состоится в Нидерландах.

"И, честно говоря, меня бы не удивило, если бы Трамп поехал на прошлой неделе на парад ко Дню победы в Москве", - утверждает Уоллес.

Ключевой вопрос - что будет дальше. Европе и Украине следует готовиться действовать самостоятельно. Не стоит верить в утверждение, что без США Украина обречена - это неправда. Украинцы умеют воевать, умеют адаптироваться, а критически важная разведка на поле боя поступает не только из Америки. Поэтому если Европа действительно захочет заменить роль США, она сможет это сделать - при условии, что готова на собственные жертвы.

"В то же время следует трезво оценивать последствия новой американской администрации для нашей безопасности. Вполне вероятно, что на каком-то этапе президент США признает границы Украины, измененные в результате российского вторжения 2014 года", - считает Уоллес.

Он добавляет, что если же Трамп признает Крым российским - это станет тревожным сигналом для Северной Европы. Уже сейчас Россия расширяет свое военное присутствие вблизи Финляндии, активизирует патрулирование в Балтии и Северном море. С точки зрения Путина, США теряют интерес к региону и выводят войска из Европы. Он видит, что после вторжения в Украину ему удалось избежать ответственности - так почему бы не пойти дальше?

Путин, вероятно, рассуждает: "Неужели Трамп действительно решится отправить американских солдат и рисковать ядерной катастрофой, если я захвачу немного Эстонии, Литвы или даже часть Финляндии?"

"Европейские великие державы не готовы к войне - их население тем более. Великобритания и Франция громко высказываются, но не подкрепляют это достаточным финансированием. Однако ситуация в Европе должна измениться. Вероятно, провал переговоров в Стамбуле станет для Трампа удобным поводом окончательно "перевернуть страницу". Путин, без сомнения, в восторге", - подытожил Уоллес.

Топ комментарии
+5
Волес, лапочка, ну скажи вже прямо, що Трампидло злигався з рахованами.
16.05.2025 14:21 Ответить
+5
Вже давно всі зрозуміли що трампонутий це агент ху...ла, а що може зробити агент проте свого господаря
16.05.2025 14:25 Ответить
+4
То не треба Трампуна критикувати?
Може соломину вставити у сраку і рожевий пердячий пар задувати?
16.05.2025 14:20 Ответить
Воллес розкритикував Трампа за відсутність відповідальності та надмірну поступливість Путіну

...і Трумпу прийшов піззєц...
16.05.2025 14:15 Ответить
То не треба Трампуна критикувати?
Може соломину вставити у сраку і рожевий пердячий пар задувати?
16.05.2025 14:20 Ответить
Волес, лапочка, ну скажи вже прямо, що Трампидло злигався з рахованами.
16.05.2025 14:21 Ответить
так не буває що величезна купа гівна когось водночас завалить.
хтось роками її насирав і ігнорував небезпеку.
то хто це може бути, ага?
16.05.2025 14:22 Ответить
Величезну непереборну купу гівна...насрали воднораз українці. Знаєш - коли?
Коли більшість проголосувала за гебіста-комуняра Льоньку Кравчука, а не за Чорновола.
А потім купу ще досрали - проголосували за комуняру-юатька олігархії Льоньку Кучму.
ну що поробиш - ******* Льоньок, а не Тарасів. Та й по тому.
16.05.2025 14:26 Ответить
ми на ти?
16.05.2025 14:53 Ответить
Тільки на ви, Олександр. Я можу додати й по-бітькові..
16.05.2025 14:56 Ответить
я українець.
бачу, ви француз, наших традицій не знаєте.
за українськими традиціями звертання до незнайомця тільки на ви.
16.05.2025 15:02 Ответить
Ні, я не француженка, і українські традиції знаю досконало.
Я бачу, що ви недавно тусуєтесь в інтернеті (який не є Україною, а є світовою павутиною), і не знаєте, що це не віденський бал, тут нема Івановичів і Берковичів, а є юзери.
Але не ображайтеся Все буде класно і Ви буду писати виключно з великою літерою.👀
16.05.2025 15:09 Ответить
На той момент багато з них були не українцями, а совками-малоросами.
показать весь комментарий
Значить, хотіли бути совками.
показать весь комментарий
Вже давно всі зрозуміли що трампонутий це агент ху...ла, а що може зробити агент проте свого господаря
16.05.2025 14:25 Ответить
Все вірно, ***** бажає забрати на той світ як можна більшелюдей, та залишитися в історії,,великим,,.
16.05.2025 14:26 Ответить
Він назавжди залишитьця в історії як ХУ...ЛО! 😁
16.05.2025 17:16 Ответить
Трумп ше до початку перемовин здувся, а ше і ***** виправдав, і повірте цей дятел не буде посилювати санкціі після сьодняшнього зрива переговорів бо ше мол можемо домовитись, тож не тра напружувати ше сельніше.
16.05.2025 14:29 Ответить
А чим саме Трамп вже поступився путіну? Тим що не зазиває воювати, сидячи закордоном як сам Уоллес?
"Ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив думку, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити https://tsn.ua/keywords/mobilizaciya-v-********-2024.html мобілізацію чоловіків молодшого віку, а також жінок."
16.05.2025 14:29 Ответить
А-ха-х. І дійсно, чим?
Краще розкажи - як воно жити без мізків?
16.05.2025 15:14 Ответить
от людина озвучує словами те, що вона насправді бачить..., але ця людина вже екс..., очевидно, що жодний політик не скаже це вголос..., їм ще якось треба існувати поруч ще 4 роки й в одному блоці, й на одній планеті...
16.05.2025 14:50 Ответить
вапієщій акт агалтєлай русафобіі
16.05.2025 14:56 Ответить
Ну, як можна, критикувати Трампа, за те, чого у нього, ніколи не було!?!?
Щість разів банкрот, тричі розвіявся з сім'ями, визнання судами його….
Це щось, на зразок якунОвоща, того теж,москоавіти, на вірьовці водять!
16.05.2025 15:12 Ответить
за умови, що готова на власні жертви
в тому то і проблема, що європа не готова ні на які жертви, крім пустого базікання
16.05.2025 16:22 Ответить
 
 