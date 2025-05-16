УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9939 відвідувачів онлайн
Новини Політика Трампа
3 650 21

Воллес розкритикував Трампа за відсутність відповідальності та надмірну поступливість Путіну

Воллес про Трампа

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив,  що одна з найяскравіших характеристик президента США Дональда Трампа - він ніколи не бере на себе відповідальність за провали й швидко зникає до того, як його угоди виявляються порожніми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Воллес написав у колонці для The Telegraf.

"Для Трампа Україна була просто ще однією мінеральною угодою — не більше й не менше. Мова йшла не про геополітику, цінності Заходу чи безпеку НАТО. І тепер, коли він отримав цю "угоду", стає очевидно, що він готується йти далі.

Це також очевидно й Путіну. Від самого початку цього президентського терміну в США Путін чудово розумів, на чиєму боці Дональд Трамп", - йдеться у колонці.

Ексміністр оборони додав, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб той зустрівся з Путіним. Але Путін, як справжній боягуз, не приїхав. Результат: Трамп нічого не робить. Хоча ні - США тепер блокують участь Зеленського в саміті НАТО, який наступного місяця відбудеться в Нідерландах.

"І, чесно кажучи, мене б не здивувало, якби Трамп поїхав минулого тижня на парад до Дня перемоги в Москві", - стверджує Воллес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Я керую США і світом, мені дуже весело"

Ключове питання - що буде далі. Європі та Україні слід готуватися діяти самостійно. Не варто вірити у твердження, що без США Україна приречена - це неправда. Українці вміють воювати, вміють адаптуватися, а критично важлива розвідка на полі бою надходить не лише з Америки. Тож якщо Європа справді захоче замінити роль США, вона зможе це зробити - за умови, що готова на власні жертви.

"Водночас слід тверезо оцінювати наслідки нової американської адміністрації для нашої безпеки. Цілком ймовірно, що на якомусь етапі президент США визнає кордони України, змінені внаслідок російського вторгнення 2014 року", - вважає Воллес.

Він додає, що якщо ж Трамп визнає Крим російським - це стане тривожним сигналом для Північної Європи. Уже зараз Росія розширює свою військову присутність поблизу Фінляндії, активізує патрулювання в Балтії та Північному морі. З погляду Путіна, США втрачають інтерес до регіону й виводять війська з Європи. Він бачить, що після вторгнення в Україну йому вдалося уникнути відповідальності — то чому б не піти далі?

Путін, імовірно, міркує: "Невже Трамп справді наважиться відправити американських солдатів і ризикувати ядерною катастрофою, якщо я захоплю трохи Естонії, Литви або навіть частину Фінляндії?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демократ Букер понад 17 годин виступає в Сенаті США з критикою політики Трампа: згадав Зеленського і Путіна

"Європейські великі держави не готові до війни - їхнє населення тим більше. Велика Британія та Франція гучно висловлюються, але не підкріплюють це достатнім фінансуванням. Однак ситуація в Європі мусить змінитися. Ймовірно, провал переговорів у Стамбулі стане для Трампа зручним приводом остаточно "перегорнути сторінку". Путін, без сумніву, у захваті", - підсумував Воллес.

Автор: 

Трамп Дональд (6964) Воллес Бен (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Волес, лапочка, ну скажи вже прямо, що Трампидло злигався з рахованами.
показати весь коментар
16.05.2025 14:21 Відповісти
+5
Вже давно всі зрозуміли що трампонутий це агент ху...ла, а що може зробити агент проте свого господаря
показати весь коментар
16.05.2025 14:25 Відповісти
+4
То не треба Трампуна критикувати?
Може соломину вставити у сраку і рожевий пердячий пар задувати?
показати весь коментар
16.05.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воллес розкритикував Трампа за відсутність відповідальності та надмірну поступливість Путіну

...і Трумпу прийшов піззєц...
показати весь коментар
16.05.2025 14:15 Відповісти
То не треба Трампуна критикувати?
Може соломину вставити у сраку і рожевий пердячий пар задувати?
показати весь коментар
16.05.2025 14:20 Відповісти
Волес, лапочка, ну скажи вже прямо, що Трампидло злигався з рахованами.
показати весь коментар
16.05.2025 14:21 Відповісти
так не буває що величезна купа гівна когось водночас завалить.
хтось роками її насирав і ігнорував небезпеку.
то хто це може бути, ага?
показати весь коментар
16.05.2025 14:22 Відповісти
Величезну непереборну купу гівна...насрали воднораз українці. Знаєш - коли?
Коли більшість проголосувала за гебіста-комуняра Льоньку Кравчука, а не за Чорновола.
А потім купу ще досрали - проголосували за комуняру-юатька олігархії Льоньку Кучму.
ну що поробиш - ******* Льоньок, а не Тарасів. Та й по тому.
показати весь коментар
16.05.2025 14:26 Відповісти
ми на ти?
показати весь коментар
16.05.2025 14:53 Відповісти
Тільки на ви, Олександр. Я можу додати й по-бітькові..
показати весь коментар
16.05.2025 14:56 Відповісти
я українець.
бачу, ви француз, наших традицій не знаєте.
за українськими традиціями звертання до незнайомця тільки на ви.
показати весь коментар
16.05.2025 15:02 Відповісти
Ні, я не француженка, і українські традиції знаю досконало.
Я бачу, що ви недавно тусуєтесь в інтернеті (який не є Україною, а є світовою павутиною), і не знаєте, що це не віденський бал, тут нема Івановичів і Берковичів, а є юзери.
Але не ображайтеся Все буде класно і Ви буду писати виключно з великою літерою.👀
показати весь коментар
16.05.2025 15:09 Відповісти
На той момент багато з них були не українцями, а совками-малоросами.
показати весь коментар
16.05.2025 15:03 Відповісти
Значить, хотіли бути совками.
показати весь коментар
16.05.2025 15:10 Відповісти
Вже давно всі зрозуміли що трампонутий це агент ху...ла, а що може зробити агент проте свого господаря
показати весь коментар
16.05.2025 14:25 Відповісти
Все вірно, ***** бажає забрати на той світ як можна більшелюдей, та залишитися в історії,,великим,,.
показати весь коментар
16.05.2025 14:26 Відповісти
Він назавжди залишитьця в історії як ХУ...ЛО! 😁
показати весь коментар
16.05.2025 17:16 Відповісти
Трумп ше до початку перемовин здувся, а ше і ***** виправдав, і повірте цей дятел не буде посилювати санкціі після сьодняшнього зрива переговорів бо ше мол можемо домовитись, тож не тра напружувати ше сельніше.
показати весь коментар
16.05.2025 14:29 Відповісти
А чим саме Трамп вже поступився путіну? Тим що не зазиває воювати, сидячи закордоном як сам Уоллес?
"Ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив думку, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити https://tsn.ua/keywords/mobilizaciya-v-********-2024.html мобілізацію чоловіків молодшого віку, а також жінок."
показати весь коментар
16.05.2025 14:29 Відповісти
А-ха-х. І дійсно, чим?
Краще розкажи - як воно жити без мізків?
показати весь коментар
16.05.2025 15:14 Відповісти
от людина озвучує словами те, що вона насправді бачить..., але ця людина вже екс..., очевидно, що жодний політик не скаже це вголос..., їм ще якось треба існувати поруч ще 4 роки й в одному блоці, й на одній планеті...
показати весь коментар
16.05.2025 14:50 Відповісти
вапієщій акт агалтєлай русафобіі
показати весь коментар
16.05.2025 14:56 Відповісти
Ну, як можна, критикувати Трампа, за те, чого у нього, ніколи не було!?!?
Щість разів банкрот, тричі розвіявся з сім'ями, визнання судами його….
Це щось, на зразок якунОвоща, того теж,москоавіти, на вірьовці водять!
показати весь коментар
16.05.2025 15:12 Відповісти
за умови, що готова на власні жертви
в тому то і проблема, що європа не готова ні на які жертви, крім пустого базікання
показати весь коментар
16.05.2025 16:22 Відповісти
 
 