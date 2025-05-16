США готовятся к переговорам с европейскими союзниками о сокращении американского контингента в Европе, - Reuters

США намерены начать обсуждение с европейскими союзниками по сокращению численности американских войск в Европе. Переговоры состоятся "позже в этом году".

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Это точно произойдет после саммита НАТО в Гааге (состоится 24-25 июня. - Ред.), позже в этом году мы начнем эти разговоры", - сказал американский посол.

В то же время он подчеркнул, что никаких окончательных решений пока еще не принято.

"Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО", - сказал Уитакер.

Посол США в Альянсе также заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником".

Читайте также: У Литвы есть "план Б", если США выведут своих военных из Европы: полагаемся на Германию, - Науседа