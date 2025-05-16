США готовятся к переговорам с европейскими союзниками о сокращении американского контингента в Европе, - Reuters
США намерены начать обсуждение с европейскими союзниками по сокращению численности американских войск в Европе. Переговоры состоятся "позже в этом году".
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Это точно произойдет после саммита НАТО в Гааге (состоится 24-25 июня. - Ред.), позже в этом году мы начнем эти разговоры", - сказал американский посол.
В то же время он подчеркнул, что никаких окончательных решений пока еще не принято.
"Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО", - сказал Уитакер.
Посол США в Альянсе также заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником".
Підуть амери - зайдуть кацапи
Вони ВЖЕ знають, що тоді буде.
Спочатку під роздачу кинуть Європу, а потім КНР з РФ, спробують розпечатати Йеллоустоун.
Шизонуті недоумки