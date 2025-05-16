РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9350 посетителей онлайн
Новости Вывод войск США из Европы
2 453 15

США готовятся к переговорам с европейскими союзниками о сокращении американского контингента в Европе, - Reuters

США начнут говорить с Европой о сокращении своих войск

США намерены начать обсуждение с европейскими союзниками по сокращению численности американских войск в Европе. Переговоры состоятся "позже в этом году".

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Это точно произойдет после саммита НАТО в Гааге (состоится 24-25 июня. - Ред.), позже в этом году мы начнем эти разговоры", - сказал американский посол.

В то же время он подчеркнул, что никаких окончательных решений пока еще не принято.

"Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО", - сказал Уитакер.

Посол США в Альянсе также заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником".

Читайте также: У Литвы есть "план Б", если США выведут своих военных из Европы: полагаемся на Германию, - Науседа

Автор: 

Европа (2000) НАТО (10260) США (27748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Все логічно. Найбільша війна в Європі після 2ї світової - виводимо війська.
Шизонуті недоумки
показать весь комментарий
16.05.2025 20:54 Ответить
+4
Були.. - "великим другом і великим союзником"
показать весь комментарий
16.05.2025 20:45 Ответить
+3
Не "якщо" , а "коли" ...!
Підуть амери - зайдуть кацапи
показать весь комментарий
16.05.2025 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а якщо путін нападе
показать весь комментарий
16.05.2025 20:44 Ответить
Не "якщо" , а "коли" ...!
Підуть амери - зайдуть кацапи
показать весь комментарий
16.05.2025 20:47 Ответить
Рижі *****. до оргазму Європу блєять довели.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:50 Ответить
То питання до ОПи.
Вони ВЖЕ знають, що тоді буде.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:47 Ответить
Як би нам ще не довелось побачити європейський контингент в Америці...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:45 Ответить
Були.. - "великим другом і великим союзником"
показать весь комментарий
16.05.2025 20:45 Ответить
Комусь були, а комусь стали.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:07 Ответить
Ну все як Френсіс нафукуямив - дєло ідьот к концу.
Спочатку під роздачу кинуть Європу, а потім КНР з РФ, спробують розпечатати Йеллоустоун.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:46 Ответить
А хто Європі винен, що її безпека тотально залежить від США? Це США їх примушували скорочувати витрати на армії і при цьому збільшувати витрати на соціалки? Це США їх примушували відміняти призов в армію? Ні, самі все зробили, добровільно, щоб виборцям сподобатись. Ну тепер нехай думають, як пояснити виборцям, що треба піднімати податки і скорочувати соціалку, щоб фінансувати армію, і що треба відновлювати призов. Ну або як Зеленський, будуть розповідати про шашлики, і відтягати ці рішення до останнього, і все одно муситимуть їх приймати, але вже під час війни.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:42 Ответить
Все логічно. Найбільша війна в Європі після 2ї світової - виводимо війська.
Шизонуті недоумки
показать весь комментарий
16.05.2025 20:54 Ответить
Якраз пиня роззявляє пащю на Балтику та можливо на Північ Норвегії ( кордон з мордором нажаль, нефта нафта )
показать весь комментарий
16.05.2025 22:21 Ответить
Ну, при Трампі там нема толку з цих вояк навіть якби він збільшив контингент. Так як Трамп зібрався все віддавати путі, то навіть користь Європі буде якщо він всі війська виведе. Бо хто дасть гарантію, що трумп не надасть наказ військам сша підтримати дії путі??????
показать весь комментарий
16.05.2025 20:59 Ответить
американське похоронне бюро .бугром котрого є "краснов".має чітку вказівку від куйла-похоронити США.НАТО І ЄС.Якщо не вийде похоронити,то загнати їх в конфлікті ситуації.Куйло вирішив мабуть реінкарнувати не тільки совок,але й "Варшавський договірняк"....
показать весь комментарий
16.05.2025 21:01 Ответить
всі вірно робиться - Європа має створити власні боєздатні ЗС - вони ************ так чи інакше. США також буде потрібен адекватний союзник з досвідом
показать весь комментарий
16.05.2025 21:19 Ответить
Дююже вчасно!! У члєніна володі вікно можливостей лише 4 роки, майже. ( Поки трумпєс не дає Наті існувати )
показать весь комментарий
16.05.2025 22:18 Ответить
 
 