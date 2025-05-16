УКР
Новини Виведення військ США з Європи
2 453 15

США готуються до переговорів з європейськими союзниками про скорочення американського контингенту в Європі, - Reuters

США почнуть говорити з Європою про скорочення своїх військ

США мають намір розпочати обговорення з європейськими союзниками щодо скорочення чисельності американських військ у Європі. Перемовини відбудуться "пізніше цього року".

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Це точно відбудеться після саміту НАТО в Гаазі (відбудеться 24-25 червня, - ред.), десь пізніше цього року ми почнемо ці розмови", - сказав американський посол.

Водночас він наголосив, що жодних остаточних рішень наразі ще не ухвалено.

"Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в межах НАТО", - сказав Вітакер.

Посол США в Альянсі також запевнив, що "Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником".

Автор: 

Європа (1966) НАТО (6723) США (24096)
Топ коментарі
+8
Все логічно. Найбільша війна в Європі після 2ї світової - виводимо війська.
Шизонуті недоумки
показати весь коментар
16.05.2025 20:54 Відповісти
+4
+3
Не "якщо" , а "коли" ...!
Підуть амери - зайдуть кацапи
показати весь коментар
16.05.2025 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а якщо путін нападе
показати весь коментар
16.05.2025 20:44 Відповісти
16.05.2025 20:47 Відповісти
Рижі *****. до оргазму Європу блєять довели.
показати весь коментар
16.05.2025 20:50 Відповісти
То питання до ОПи.
Вони ВЖЕ знають, що тоді буде.
показати весь коментар
16.05.2025 20:47 Відповісти
Як би нам ще не довелось побачити європейський контингент в Америці...
показати весь коментар
16.05.2025 20:45 Відповісти
Комусь були, а комусь стали.
показати весь коментар
16.05.2025 21:07 Відповісти
Ну все як Френсіс нафукуямив - дєло ідьот к концу.
Спочатку під роздачу кинуть Європу, а потім КНР з РФ, спробують розпечатати Йеллоустоун.
показати весь коментар
16.05.2025 20:46 Відповісти
А хто Європі винен, що її безпека тотально залежить від США? Це США їх примушували скорочувати витрати на армії і при цьому збільшувати витрати на соціалки? Це США їх примушували відміняти призов в армію? Ні, самі все зробили, добровільно, щоб виборцям сподобатись. Ну тепер нехай думають, як пояснити виборцям, що треба піднімати податки і скорочувати соціалку, щоб фінансувати армію, і що треба відновлювати призов. Ну або як Зеленський, будуть розповідати про шашлики, і відтягати ці рішення до останнього, і все одно муситимуть їх приймати, але вже під час війни.
показати весь коментар
16.05.2025 23:42 Відповісти
Все логічно. Найбільша війна в Європі після 2ї світової - виводимо війська.
Шизонуті недоумки
показати весь коментар
16.05.2025 20:54 Відповісти
Якраз пиня роззявляє пащю на Балтику та можливо на Північ Норвегії ( кордон з мордором нажаль, нефта нафта )
показати весь коментар
16.05.2025 22:21 Відповісти
Ну, при Трампі там нема толку з цих вояк навіть якби він збільшив контингент. Так як Трамп зібрався все віддавати путі, то навіть користь Європі буде якщо він всі війська виведе. Бо хто дасть гарантію, що трумп не надасть наказ військам сша підтримати дії путі??????
показати весь коментар
16.05.2025 20:59 Відповісти
американське похоронне бюро .бугром котрого є "краснов".має чітку вказівку від куйла-похоронити США.НАТО І ЄС.Якщо не вийде похоронити,то загнати їх в конфлікті ситуації.Куйло вирішив мабуть реінкарнувати не тільки совок,але й "Варшавський договірняк"....
показати весь коментар
16.05.2025 21:01 Відповісти
всі вірно робиться - Європа має створити власні боєздатні ЗС - вони ************ так чи інакше. США також буде потрібен адекватний союзник з досвідом
показати весь коментар
16.05.2025 21:19 Відповісти
Дююже вчасно!! У члєніна володі вікно можливостей лише 4 роки, майже. ( Поки трумпєс не дає Наті існувати )
показати весь коментар
16.05.2025 22:18 Відповісти
 
 