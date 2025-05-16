США готуються до переговорів з європейськими союзниками про скорочення американського контингенту в Європі, - Reuters
США мають намір розпочати обговорення з європейськими союзниками щодо скорочення чисельності американських військ у Європі. Перемовини відбудуться "пізніше цього року".
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Це точно відбудеться після саміту НАТО в Гаазі (відбудеться 24-25 червня, - ред.), десь пізніше цього року ми почнемо ці розмови", - сказав американський посол.
Водночас він наголосив, що жодних остаточних рішень наразі ще не ухвалено.
"Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в межах НАТО", - сказав Вітакер.
Посол США в Альянсі також запевнив, що "Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником".
Топ коментарі
+8 wadpas
показати весь коментар16.05.2025 20:54 Відповісти Посилання
+4 Зебра Зеброчка
показати весь коментар16.05.2025 20:45 Відповісти Посилання
+3 NNN
показати весь коментар16.05.2025 20:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підуть амери - зайдуть кацапи
Вони ВЖЕ знають, що тоді буде.
Спочатку під роздачу кинуть Європу, а потім КНР з РФ, спробують розпечатати Йеллоустоун.
Шизонуті недоумки