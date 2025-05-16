США готуються до переговорів з європейськими союзниками про скорочення американського контингенту в Європі, - Reuters

США мають намір розпочати обговорення з європейськими союзниками щодо скорочення чисельності американських військ у Європі. Перемовини відбудуться "пізніше цього року".

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Це точно відбудеться після саміту НАТО в Гаазі (відбудеться 24-25 червня, - ред.), десь пізніше цього року ми почнемо ці розмови", - сказав американський посол.

Водночас він наголосив, що жодних остаточних рішень наразі ще не ухвалено.

"Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в межах НАТО", - сказав Вітакер.

Посол США в Альянсі також запевнив, що "Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником".

