УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11094 відвідувача онлайн
Новини Виведення військ США з Європи
614 13

У Литви є "план Б", якщо США виведуть своїх військових з Європи: покладаємось на Німеччину, - Науседа

Науседа про вивеження військ США з Європи

У разі виведення американських військових з території європейських країн Литва буде покладатися на безпекову підтримку Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  LRT, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Литва не тільки думає про план Б, але він у неї вже є. Ми покладаємо великі надії на прекрасну співпрацю з Німеччиною", - заявив Науседа.

Він також нагадав про те, що Німеччина зобов’язалася розмістити бригаду в Литві до кінця 2027 року. У квітні минулого року в Литву прибув перший компонент бригади Бундесверу, відповідальний за планування перекидання бригади. Очікується, що до кінця цього року чисельність німецьких військовослужбовців збільшиться до 500 осіб.

"Рішення німців розмістити бригаду в Литві та їхня прихильність цій меті, попри всі пертурбації, попри те, що від самого початку не було зрозуміло, чи буде ця бригада фізично розміщена, ця прихильність є й послідовно виконується. Добре знаючи Німеччину, я можу сказати, що німці дійсно серйозно ставляться до цього зобов'язання", - сказав Науседа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ротацію близько 6000 військових у Східній Європі оголосив Пентагон

а словами литовського президента, якщо його країна "виконає своє домашнє завдання" – німецька бригада буде розгорнута, що відкриє нові можливості для військової співпраці.

"Це значно розширить можливості для співпраці в інших сферах - таких як розвиток оборонної промисловості та економічні зв’язки. Це не менш важливо, ніж сама військова присутність", - впевнений Науседа.

Попри це, він наголосив, що збереження уваги США до Європи залишається пріоритетом.

"Ми маємо мати план "Б" – і такий план існує. Однак ми й надалі будемо прагнути присутності США тут – зокрема в Литві й загалом у Європі", – додав литовський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва готова прийняти більше військових США, - Шакалієне

Автор: 

Німеччина (7397) Литва (2415) США (23085) Науседа Гітанас (338)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Какой-то несолидный план: если одна крыша от нас откажется, попросимся под другую
показати весь коментар
08.05.2025 13:33
+2
А Британія? - цариця морів!
показати весь коментар
08.05.2025 13:25
+2
Подарує списаний катер берегової охорони. А може навіть і два!
показати весь коментар
08.05.2025 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Британія? - цариця морів!
показати весь коментар
08.05.2025 13:25 Відповісти
Подарує списаний катер берегової охорони. А може навіть і два!
показати весь коментар
08.05.2025 13:52 Відповісти
Какой-то несолидный план: если одна крыша от нас откажется, попросимся под другую
показати весь коментар
08.05.2025 13:33 Відповісти
А Ви вважали б солідним планом, якби вони планували форсований наступ до Владивостока виключно власними силами?
показати весь коментар
08.05.2025 14:10 Відповісти
"Ми покладаємо великі надії на прекрасну співпрацю з Німеччиною"- звучить якось не дуже обнадійливо, а де ж п'ята статья НАТО?
показати весь коментар
08.05.2025 13:43 Відповісти
ната всьо!
показати весь коментар
08.05.2025 13:59 Відповісти
П'ята стаття НАТО плавно перетворюється у ахілесову п'яту НАТО...
показати весь коментар
08.05.2025 14:08 Відповісти
Науседа розуміє що своїм "планом Б" щойно запросив орду до себе, чи він думає що це налякає *****?
показати весь коментар
08.05.2025 14:30 Відповісти
Ну, поки в пику ведмедю міцно вчепилась росомаха, його можна посмикати за хвоста без трагічних наслідків для себе...
показати весь коментар
08.05.2025 14:52 Відповісти
А на себе?
показати весь коментар
08.05.2025 13:53 Відповісти
П'ята стаття НАТО плавно перетворюється у ахілесову п'яту НАТО...
показати весь коментар
08.05.2025 14:02 Відповісти
Ніхто не буде захищати крім самих жителів.. пята стаття написана для заспокоєння.Можливо вона і була актуальна в 50 -60 роках...але тепер це туалетний папір
показати весь коментар
08.05.2025 14:19 Відповісти
У 50-60 в мобресурсі країн Європи і США ще були люди, які нюхали порох. Зараз офісний планктон і ландшафтні дизайнери в умовах відсутності барбер-шопів і високошвидкісного інтернету чахнуть за лічені години, що там вже казати про заміну ванн і душу на вологі серветки і відсутність гарячої їжі протягом кількох тижнів...
І це ми ще до питання обстрілів і скидів навіть не торкались...
показати весь коментар
08.05.2025 14:49 Відповісти
 
 