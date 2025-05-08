У Литви є "план Б", якщо США виведуть своїх військових з Європи: покладаємось на Німеччину, - Науседа

У разі виведення американських військових з території європейських країн Литва буде покладатися на безпекову підтримку Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Литва не тільки думає про план Б, але він у неї вже є. Ми покладаємо великі надії на прекрасну співпрацю з Німеччиною", - заявив Науседа.

Він також нагадав про те, що Німеччина зобов’язалася розмістити бригаду в Литві до кінця 2027 року. У квітні минулого року в Литву прибув перший компонент бригади Бундесверу, відповідальний за планування перекидання бригади. Очікується, що до кінця цього року чисельність німецьких військовослужбовців збільшиться до 500 осіб.

"Рішення німців розмістити бригаду в Литві та їхня прихильність цій меті, попри всі пертурбації, попри те, що від самого початку не було зрозуміло, чи буде ця бригада фізично розміщена, ця прихильність є й послідовно виконується. Добре знаючи Німеччину, я можу сказати, що німці дійсно серйозно ставляться до цього зобов'язання", - сказав Науседа.

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а словами литовського президента, якщо його країна "виконає своє домашнє завдання" – німецька бригада буде розгорнута, що відкриє нові можливості для військової співпраці.

"Це значно розширить можливості для співпраці в інших сферах - таких як розвиток оборонної промисловості та економічні зв’язки. Це не менш важливо, ніж сама військова присутність", - впевнений Науседа.

Попри це, він наголосив, що збереження уваги США до Європи залишається пріоритетом.

"Ми маємо мати план "Б" – і такий план існує. Однак ми й надалі будемо прагнути присутності США тут – зокрема в Литві й загалом у Європі", – додав литовський президент.

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