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Новости Вывод войск США из Европы
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У Литвы есть "план Б", если США выведут своих военных из Европы: полагаемся на Германию, - Науседа

Науседа о выводе войск США из Европы

В случае вывода американских военных с территории европейских стран, Литва будет полагаться на поддержку Германии в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва не только думает о плане Б, но он у нее уже есть. Мы возлагаем большие надежды на прекрасное сотрудничество с Германией", - заявил Науседа.

Он также напомнил о том, что Германия обязалась разместить бригаду в Литве до конца 2027 года. В апреле прошлого года в Литву прибыл первый компонент бригады Бундесвера, ответственный за планирование переброски бригады. Ожидается, что к концу этого года численность немецких военнослужащих увеличится до 500 человек.

"Решение немцев разместить бригаду в Литве и их приверженность этой цели, несмотря на все пертурбации, несмотря на то, что с самого начала не было понятно, будет ли эта бригада физически размещена, эта приверженность есть и последовательно выполняется. Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству", - сказал Науседа.

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По словам литовского президента, если его страна "выполнит свое домашнее задание" - немецкая бригада будет развернута, что откроет новые возможности для военного сотрудничества.

"Это значительно расширит возможности для сотрудничества в других сферах - таких как развитие оборонной промышленности и экономические связи. Это не менее важно, чем само военное присутствие", - уверен Науседа.

Несмотря на это, он подчеркнул, что сохранение внимания США к Европе остается приоритетом.

"Мы должны иметь план "Б" - и такой план существует. Однако мы и в дальнейшем будем стремиться к присутствию США здесь - в частности в Литве и в целом в Европе", - добавил литовский президент.

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Автор: 

Германия (6988) Литва (2477) США (26877) Науседа Гитанас (267)


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Топ комментарии
+3
Какой-то несолидный план: если одна крыша от нас откажется, попросимся под другую
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08.05.2025 13:33
+2
А Британія? - цариця морів!
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08.05.2025 13:25
+2
Подарує списаний катер берегової охорони. А може навіть і два!
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08.05.2025 13:52
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А Британія? - цариця морів!
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08.05.2025 13:25 Ответить
Подарує списаний катер берегової охорони. А може навіть і два!
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08.05.2025 13:52 Ответить
Какой-то несолидный план: если одна крыша от нас откажется, попросимся под другую
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08.05.2025 13:33 Ответить
А Ви вважали б солідним планом, якби вони планували форсований наступ до Владивостока виключно власними силами?
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08.05.2025 14:10 Ответить
"Ми покладаємо великі надії на прекрасну співпрацю з Німеччиною"- звучить якось не дуже обнадійливо, а де ж п'ята статья НАТО?
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08.05.2025 13:43 Ответить
ната всьо!
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08.05.2025 13:59 Ответить
П'ята стаття НАТО плавно перетворюється у ахілесову п'яту НАТО...
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08.05.2025 14:08 Ответить
Науседа розуміє що своїм "планом Б" щойно запросив орду до себе, чи він думає що це налякає *****?
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08.05.2025 14:30 Ответить
Ну, поки в пику ведмедю міцно вчепилась росомаха, його можна посмикати за хвоста без трагічних наслідків для себе...
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08.05.2025 14:52 Ответить
А на себе?
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08.05.2025 13:53 Ответить
П'ята стаття НАТО плавно перетворюється у ахілесову п'яту НАТО...
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08.05.2025 14:02 Ответить
Ніхто не буде захищати крім самих жителів.. пята стаття написана для заспокоєння.Можливо вона і була актуальна в 50 -60 роках...але тепер це туалетний папір
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08.05.2025 14:19 Ответить
У 50-60 в мобресурсі країн Європи і США ще були люди, які нюхали порох. Зараз офісний планктон і ландшафтні дизайнери в умовах відсутності барбер-шопів і високошвидкісного інтернету чахнуть за лічені години, що там вже казати про заміну ванн і душу на вологі серветки і відсутність гарячої їжі протягом кількох тижнів...
І це ми ще до питання обстрілів і скидів навіть не торкались...
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08.05.2025 14:49 Ответить
 
 