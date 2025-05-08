У Литвы есть "план Б", если США выведут своих военных из Европы: полагаемся на Германию, - Науседа
В случае вывода американских военных с территории европейских стран, Литва будет полагаться на поддержку Германии в сфере безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Литва не только думает о плане Б, но он у нее уже есть. Мы возлагаем большие надежды на прекрасное сотрудничество с Германией", - заявил Науседа.
Он также напомнил о том, что Германия обязалась разместить бригаду в Литве до конца 2027 года. В апреле прошлого года в Литву прибыл первый компонент бригады Бундесвера, ответственный за планирование переброски бригады. Ожидается, что к концу этого года численность немецких военнослужащих увеличится до 500 человек.
"Решение немцев разместить бригаду в Литве и их приверженность этой цели, несмотря на все пертурбации, несмотря на то, что с самого начала не было понятно, будет ли эта бригада физически размещена, эта приверженность есть и последовательно выполняется. Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству", - сказал Науседа.
По словам литовского президента, если его страна "выполнит свое домашнее задание" - немецкая бригада будет развернута, что откроет новые возможности для военного сотрудничества.
"Это значительно расширит возможности для сотрудничества в других сферах - таких как развитие оборонной промышленности и экономические связи. Это не менее важно, чем само военное присутствие", - уверен Науседа.
Несмотря на это, он подчеркнул, что сохранение внимания США к Европе остается приоритетом.
"Мы должны иметь план "Б" - и такой план существует. Однако мы и в дальнейшем будем стремиться к присутствию США здесь - в частности в Литве и в целом в Европе", - добавил литовский президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це ми ще до питання обстрілів і скидів навіть не торкались...