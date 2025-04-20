Ротацію близько 6000 військових у Східній Європі оголосив Пентагон

Міноборони США оголосило планову ротацію двох американських бригад у Східній Європі. Раніше ЗМІ писали про можливе скорочення армії США в Європі після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання DW.

Зазначається, що Міністерство оборони США оголосило планову ротацію цього літа приблизно шести тисяч американських військових, які служать у країнах Східної Європи. Таке повідомлення відомства опубліковано у п'ятницю, 18 квітня.

Згідно з цими даними, 3-тя бронетанкова бригада 1-ї піхотної дивізії замінить у Європі 1-шу бронетанкову бригаду 3-ї піхотної дивізії. Декілька воїнів останньої загинули нещодавно в Литві під час навчань.

Крім того, 1-ша бронетанкова бригада 1-ї піхотної дивізії армії США замінить у Європі 3-тю бронетанкову бригаду 1-ї бронетанкової дивізії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США скоротять свій контингент у Сирії, - Пентагон

Ротація стосуватиметься близько 6000 військових

Як пише американський військовий портал Task&Purpose, це планова ротація близько 6000 військових США в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). США та НАТО проводять її з 2014 року. Американських військових відправляють на дев'ять місяців служити у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та країнах Балтії.

У середньому у кожній бригаді армії США близько 3-5 тисяч вояків. За даними Task&Purpose, у 3-й бронетанковій бригаді 1-ї піхотної дивізії, що прямує до Європи, близько 3500 військовослужбовців.

Читайте: Республіканці та демократи Конгресу наполягають на збереженні чисельності військових США в Європі

За даними Європейського командування збройних сил США (Eucom), у Європі дислокуються близько 78 тисяч американських солдатів, у тому числі близько 37 тисяч у Німеччині. У Польщі їх близько 10 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно в Пентагоні підтвердили наміри скоротити військову присутність США в Сирії.

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі заявляв, що не згоден з ідеєю виведення американських військ з континенту.