Ключевой свидетель подтвердил в суде факт передачи взятки "слуге народа" Марченко, - ВАКС

В пятницу, 16 мая, на заседании Высшего антикоррупционного суда был завершен допрос свидетеля по делу обвиняемой в злоупотреблении влиянием нардепа Людмилы Марченко.

Сторона защиты, цитируя утверждения из обвинительного акта, спрашивала, подтверждает ли свидетель обстоятельства передачи взятки помощнице Марченко Анастасии Колесник. В ответ свидетель подтвердил, что передавал взятку помощнице двумя частями по $3 тыс. каждый.

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

