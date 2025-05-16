РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4678 посетителей онлайн
Новости Дело слуги Марченко
4 492 19

Ключевой свидетель подтвердил в суде факт передачи взятки "слуге народа" Марченко, - ВАКС

Свидетель подтвердил факт передачи взятки слуге Марченко

В пятницу, 16 мая, на заседании Высшего антикоррупционного суда был завершен допрос свидетеля по делу обвиняемой в злоупотреблении влиянием нардепа Людмилы Марченко.

Об этом говорится на сайте Реестра дел Высшего антикорсуда, информирует Цензор.НЕТ.

Сторона защиты, цитируя утверждения из обвинительного акта, спрашивала, подтверждает ли свидетель обстоятельства передачи взятки помощнице Марченко Анастасии Колесник. В ответ свидетель подтвердил, что передавал взятку помощнице двумя частями по $3 тыс. каждый.

Читайте также: Фракция "Слуга народа" приостановила членство нардепа Марченко, которую НАБУ подозревает в злоупотреблении влиянием

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

Смотрите также: "Слуга народа" Марченко, которая во время обыска выбросила деньги за забор, выступает с трибуны в Раде. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8621) Антикоррупционный суд (1260) Марченко Людмила (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
16.05.2025 23:26 Ответить
+8
Йой, мудрий нарід, замріяно плямкаючи, якось інакше собі слуг уявляв...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:28 Ответить
+7
уявляв як він буде "жрать+рнжать+срать"
показать весь комментарий
16.05.2025 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зрозуміти, пробачити і відпустити.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:22 Ответить
Так за що її судити?
Вона ж не підривала димову шашку в залі ВР, коли ратифіковувались харківські угоди між ****** і овочем...
А хабар... не вона перша, не вона остання з числа слуг уродів...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:27 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 23:26 Ответить
А могли б разом пиво пити.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:51 Ответить
Мабуть не зійшлись у виборі сорта пива...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:59 Ответить
Не пригостив.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:02 Ответить
Йой, мудрий нарід, замріяно плямкаючи, якось інакше собі слуг уявляв...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:28 Ответить
уявляв як він буде "жрать+рнжать+срать"
показать весь комментарий
16.05.2025 23:32 Ответить
А колишні олігаври у наріда на пиво проситимуть...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:52 Ответить
Ніяк не уявляв. У тварин уява відсутня.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:50 Ответить
пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації

Я так розумію, що у САП та НАБУ до ОВА ніяких питань не виникло.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:49 Ответить
і не виникне....
показать весь комментарий
17.05.2025 00:12 Ответить
Тридцять три роки такого не було, і на тобі, знову з'явилось.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:50 Ответить
У таких маштабах не було навіть за Яника.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:04 Ответить
"Заслужена депутатка". До цього працювала в Епіцентрі чи то в кадрах чи по маркетингу.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:24 Ответить
пійде на угоду із слідчим (законодавством не визначено), задонатить 5% від вкраденого Стерненку і поїде або за кордон, або послом.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:36 Ответить
ІПСО москальське --- кришталево -- чесна дівка.
показать весь комментарий
17.05.2025 08:04 Ответить
 
 