Ключевой свидетель подтвердил в суде факт передачи взятки "слуге народа" Марченко, - ВАКС
В пятницу, 16 мая, на заседании Высшего антикоррупционного суда был завершен допрос свидетеля по делу обвиняемой в злоупотреблении влиянием нардепа Людмилы Марченко.
Об этом говорится на сайте Реестра дел Высшего антикорсуда, информирует Цензор.НЕТ.
Сторона защиты, цитируя утверждения из обвинительного акта, спрашивала, подтверждает ли свидетель обстоятельства передачи взятки помощнице Марченко Анастасии Колесник. В ответ свидетель подтвердил, что передавал взятку помощнице двумя частями по $3 тыс. каждый.
Дело "слуги народа" Людмилы Марченко
31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".
Вона ж не підривала димову шашку в залі ВР, коли ратифіковувались харківські угоди між ****** і овочем...
А хабар... не вона перша, не вона остання з числа слуг уродів...
Я так розумію, що у САП та НАБУ до ОВА ніяких питань не виникло.