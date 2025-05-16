Ключовий свідок підтвердив у суді факт передачі хабаря "слузі народу" Марченко,- ВАКС

У п'ятницю, 16 травня, на засіданні Вищого антикорупційного суду було завершено допит свідка у справі обвинуваченої в зловживанні впливом нардепки Людмили Марченко.

Про це йдеться на сайті Реєстру справ Вищого антикорсуду, інформує Цензор.НЕТ.

Сторона захисту, цитуючи твердження з обвинувального акту, запитувала, чи підтверджує свідок обставини передачі хабаря помічниці Марченко Анастасії Колеснік. У відповідь свідок підтвердив, що передавав хабар помічниці двома частинами по $3 тис. кожен.

Справа "слуги народу" Людмили Марченко

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. Дії нардепки та її помічниці було кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

