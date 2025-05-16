УКР
Новини Справа слуги Марченко
Ключовий свідок підтвердив у суді факт передачі хабаря "слузі народу" Марченко,- ВАКС

Свідок підтвердив факт передачі хабаря слузі Марченко

У п'ятницю, 16 травня, на засіданні Вищого антикорупційного суду було завершено допит свідка у справі обвинуваченої в зловживанні впливом нардепки Людмили Марченко.

Про це йдеться на сайті Реєстру справ Вищого антикорсуду, інформує Цензор.НЕТ.

Сторона захисту, цитуючи твердження з обвинувального акту, запитувала, чи підтверджує свідок обставини передачі хабаря помічниці Марченко Анастасії Колеснік. У відповідь свідок підтвердив, що передавав хабар помічниці двома частинами по $3 тис. кожен.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" призупинила членство нардепки Марченко, яку НАБУ підозрює у зловживанні впливом

Справа "слуги народу" Людмили Марченко

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. Дії нардепки та її помічниці було кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Дивіться також: "Слуга народу" Марченко, яка під час обшуку викинула гроші за паркан, виступає з трибуни в Раді. ВIДЕО

корупція (4768) ВАКС Антикорупційний суд (2040) Марченко Людмила (11)
Топ коментарі
+9
16.05.2025 23:26 Відповісти
+8
Йой, мудрий нарід, замріяно плямкаючи, якось інакше собі слуг уявляв...
16.05.2025 23:28 Відповісти
+7
уявляв як він буде "жрать+рнжать+срать"
16.05.2025 23:32 Відповісти
Зрозуміти, пробачити і відпустити.
16.05.2025 23:22 Відповісти
Так за що її судити?
Вона ж не підривала димову шашку в залі ВР, коли ратифіковувались харківські угоди між ****** і овочем...
А хабар... не вона перша, не вона остання з числа слуг уродів...
16.05.2025 23:27 Відповісти
16.05.2025 23:26 Відповісти
А могли б разом пиво пити.
16.05.2025 23:51 Відповісти
Мабуть не зійшлись у виборі сорта пива...
16.05.2025 23:59 Відповісти
Не пригостив.
17.05.2025 00:02 Відповісти
Йой, мудрий нарід, замріяно плямкаючи, якось інакше собі слуг уявляв...
16.05.2025 23:28 Відповісти
уявляв як він буде "жрать+рнжать+срать"
16.05.2025 23:32 Відповісти
А колишні олігаври у наріда на пиво проситимуть...
16.05.2025 23:52 Відповісти
Ніяк не уявляв. У тварин уява відсутня.
16.05.2025 23:50 Відповісти
пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації

Я так розумію, що у САП та НАБУ до ОВА ніяких питань не виникло.
16.05.2025 23:49 Відповісти
і не виникне....
17.05.2025 00:12 Відповісти
Тридцять три роки такого не було, і на тобі, знову з'явилось.
16.05.2025 23:50 Відповісти
У таких маштабах не було навіть за Яника.
показати весь коментар
"Заслужена депутатка". До цього працювала в Епіцентрі чи то в кадрах чи по маркетингу.
17.05.2025 01:24 Відповісти
пійде на угоду із слідчим (законодавством не визначено), задонатить 5% від вкраденого Стерненку і поїде або за кордон, або послом.
17.05.2025 06:36 Відповісти
ІПСО москальське --- кришталево -- чесна дівка.
17.05.2025 08:04 Відповісти
 
 