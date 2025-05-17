РУС
Россия представляет угрозу всем странам Балтийского региона, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о теневом флоте РФ

"Теневой флот" России представляет серьезную угрозу безопасности всем странам Балтийского региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил в интервью Welt am Sonntag, передает zdf.

"Мы, как соседние страны, НАТО и ЕС, противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в частности с помощью дополнительных патрулей. В регионе Балтийского моря Россия угрожает нам всем", - сказал он.

Вадефуль отметил, что в последние месяцы российская угроза стала еще серьезнее. По его словам, оборванные кабели, прерванные сигналы и подозрительные суда вызывают у стран Европы "серьезную обеспокоенность".

Немецкий министр характеризовал "теневой флот" России как "абсолютную угрозу" безопасности. Евросоюз, по его словам, должен непосредственно ввести дополнительные санкции в отношении этих судов.

"Это также поможет Украине, поскольку "теневой флот" ежедневно перевозит нефть, которую Россия продает в обход санкций", - сказал он.

