Росія становить загрозу всім країнам Балтійського регіону, - Вадефуль

"Тіньовий флот" Росії становить серйозну загрозу безпеці всім країн Балтійського регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає zdf.

"Ми, як сусідні країни, НАТО та ЄС, протидіємо гібридним загрозам усіма силами, зокрема за допомогою додаткових патрулів. У регіоні Балтійського моря Росія загрожує нам усім", – сказав він.

Вадефуль зазначив, що в останні місяці російська загроза стала ще серйознішою. За його словами, обірвані кабелі, перервані сигнали та підозрілі судна викликають у країн Європи "серйозну стурбованість".

Німецький міністр характеризував "тіньовий флот" Росії як "абсолютну загрозу" безпеці. Євросоюз, за його словами, має безпосередньо запровадити додаткові санкції щодо цих судів.

"Це також допоможе Україні, оскільки "тіньовий флот" щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – сказав він.

