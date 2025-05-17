УКР
Росія становить загрозу всім країнам Балтійського регіону, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль про тіньовий флот РФ

"Тіньовий флот" Росії становить серйозну загрозу безпеці всім країн Балтійського регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає zdf.

"Ми, як сусідні країни, НАТО та ЄС, протидіємо гібридним загрозам усіма силами, зокрема за допомогою додаткових патрулів. У регіоні Балтійського моря Росія загрожує нам усім", – сказав він.

Вадефуль зазначив, що в останні місяці російська загроза стала ще серйознішою. За його словами, обірвані кабелі, перервані сигнали та підозрілі судна викликають у країн Європи "серйозну стурбованість".

Німецький міністр характеризував "тіньовий флот" Росії як "абсолютну загрозу" безпеці. Євросоюз, за його словами, має безпосередньо запровадити додаткові санкції щодо цих судів.

"Це також допоможе Україні, оскільки "тіньовий флот" щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Литви про інцидент із танкером "тіньового флоту" РФ в Естонії: Схоже на інформаційну операцію

Балтія (358) росія (67301) Вадефуль Йоганн (54)
"...всім країн...". Редактором кінолога взяли?
показати весь коментар
17.05.2025 12:08 Відповісти
Там ще й "[…] додаткові санкції щодо цих судів".
показати весь коментар
17.05.2025 12:34 Відповісти
Типу цього до даного моменту ніхто не помічав... Сліпі і глухі европейці тільки зараз прозріли? Гарні союзнички. Комфортно розтягувати бюрократію і дипломатію на роки, коли помирають не європейці, а десь там далеко українці.
показати весь коментар
17.05.2025 12:44 Відповісти
 
 