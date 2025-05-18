США продолжат усилия по прекращению войны, если предложения Украины и РФ будут свидетельствовать об уступках и реалистичном подходе, - Рубио

США продолжат усилия по прекращению войны в Украине, если в течение следующих нескольких дней Украина и Россия подготовят документы, которые будут свидетельствовать о готовности к уступкам и "реалистичном и рациональном" подходе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

"С одной стороны, мы пытаемся достичь мира и положить конец очень кровавой, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому нужен определенный элемент терпения. С другой стороны, мы не можем терять время. В мире происходит много других вещей, на которые нам также нужно обращать внимание. Поэтому мы не хотим быть вовлеченными в этот процесс бесконечных переговоров, должен быть определенный прогресс, определенное движение вперед", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что американская сторона ожидает документ, подготовленный обеими сторонами - Украиной и РФ, который засвидетельствует уступки, "реализм и рациональный подход" к мирному процессу.

"И если в результате в течение следующих нескольких дней, мы получим документ, подготовленный обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки и являются реалистичными и рациональными в своем подходе, тогда, я думаю, мы можем быть уверены, что продолжаем сотрудничество. Если же то, что мы видим, будет не очень продуктивно, возможно, у нас будет другая оценка", - сказал американский дипломат.

