США продолжат усилия по прекращению войны, если предложения Украины и РФ будут свидетельствовать об уступках и реалистичном подходе, - Рубио
США продолжат усилия по прекращению войны в Украине, если в течение следующих нескольких дней Украина и Россия подготовят документы, которые будут свидетельствовать о готовности к уступкам и "реалистичном и рациональном" подходе.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
"С одной стороны, мы пытаемся достичь мира и положить конец очень кровавой, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому нужен определенный элемент терпения. С другой стороны, мы не можем терять время. В мире происходит много других вещей, на которые нам также нужно обращать внимание. Поэтому мы не хотим быть вовлеченными в этот процесс бесконечных переговоров, должен быть определенный прогресс, определенное движение вперед", - сказал Рубио.
Он подчеркнул, что американская сторона ожидает документ, подготовленный обеими сторонами - Украиной и РФ, который засвидетельствует уступки, "реализм и рациональный подход" к мирному процессу.
"И если в результате в течение следующих нескольких дней, мы получим документ, подготовленный обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки и являются реалистичными и рациональными в своем подходе, тогда, я думаю, мы можем быть уверены, что продолжаем сотрудничество. Если же то, что мы видим, будет не очень продуктивно, возможно, у нас будет другая оценка", - сказал американский дипломат.
Краще зброю тримати чим згоріти заживо у мобільному крематорії ліліпутіна.
Як гадаєш? 🤔
звісно краще зі зброєю. але щось ти не спиішиш брати зброю до рук
Л - логіка.
політика посередництва ніхєра не вдалась. Це виявилось трохи складніше, ніж купівля-продаж нерухомості у Нью-Йорку.
Тільки готуйтеся морально, що вам із вашою увагою доведеться добре затямити адресу крейсера «Москва». Перший, від кого ви її почуєте, - це Іран. І тоді, напевно, у вас "буде інша оцінка", але станеться це вже запізно.