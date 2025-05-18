РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10148 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 494 23

США продолжат усилия по прекращению войны, если предложения Украины и РФ будут свидетельствовать об уступках и реалистичном подходе, - Рубио

Рубо говорит, что США ждут предложений от Украины и РФ

США продолжат усилия по прекращению войны в Украине, если в течение следующих нескольких дней Украина и Россия подготовят документы, которые будут свидетельствовать о готовности к уступкам и "реалистичном и рациональном" подходе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

"С одной стороны, мы пытаемся достичь мира и положить конец очень кровавой, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому нужен определенный элемент терпения. С другой стороны, мы не можем терять время. В мире происходит много других вещей, на которые нам также нужно обращать внимание. Поэтому мы не хотим быть вовлеченными в этот процесс бесконечных переговоров, должен быть определенный прогресс, определенное движение вперед", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что американская сторона ожидает документ, подготовленный обеими сторонами - Украиной и РФ, который засвидетельствует уступки, "реализм и рациональный подход" к мирному процессу.

"И если в результате в течение следующих нескольких дней, мы получим документ, подготовленный обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки и являются реалистичными и рациональными в своем подходе, тогда, я думаю, мы можем быть уверены, что продолжаем сотрудничество. Если же то, что мы видим, будет не очень продуктивно, возможно, у нас будет другая оценка", - сказал американский дипломат.

Также читайте: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, - Рубио

Автор: 

россия (96949) США (27762) Рубио Марко (275) война в Украине (5790)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Україна не погоджується віддати всі п'ять регіонів, як вимагає росія, а це з точки зору трампліна нереалістичний підхід і не свідчіть про поступки з української сторони, тому США не будуть продовжувати зусилля щодо припиненя війни.
Л - логіка.

політика посередництва ніхєра не вдалась. Це виявилось трохи складніше, ніж купівля-продаж нерухомості у Нью-Йорку.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:21 Ответить
+4
Як обгрунтувати що лайно- це варення? Спитайте у Рубіо.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:11 Ответить
+4
Та зливайтесч вже. Набрид цей цирк.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як не продовжите, то що? Слизькі як вугрі на гарячій сковорідці.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:05 Ответить
то що? нічо, підеш на фронт. на четвертий рік повномасштабки ти ж вже навчився зброю тримати?
показать весь комментарий
18.05.2025 01:40 Ответить
А ти?
Краще зброю тримати чим згоріти заживо у мобільному крематорії ліліпутіна.
Як гадаєш? 🤔
показать весь комментарий
18.05.2025 01:51 Ответить
шо ти атикаєш? це ти питав "то що?", я тобі й відповів.

звісно краще зі зброєю. але щось ти не спиішиш брати зброю до рук
показать весь комментарий
18.05.2025 06:48 Ответить
Як обгрунтувати що лайно- це варення? Спитайте у Рубіо.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:11 Ответить
Та зливайтесч вже. Набрид цей цирк.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:11 Ответить
Поступок хоче, ковбоець сраний.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:12 Ответить
Україна не погоджується віддати всі п'ять регіонів, як вимагає росія, а це з точки зору трампліна нереалістичний підхід і не свідчіть про поступки з української сторони, тому США не будуть продовжувати зусилля щодо припиненя війни.
Л - логіка.

політика посередництва ніхєра не вдалась. Це виявилось трохи складніше, ніж купівля-продаж нерухомості у Нью-Йорку.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:21 Ответить
Ну це ви вже трошки накрутили. Говориться про те що вони вийдуть з того переговорного прогресу і тільки, про те що буде далі не говориться для того щоб обидві сторони боялись цього. Ми боїмось що нам обріжуть зброю або навіть гірше. а русня боїться що нас запакують зброєю, введуть санкції і усе решта. Про це говорилось ще від самого початку усієї цієї оборутки з перемовинами.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:31 Ответить
так, про те, що буде далі не говориться. А далі вони будуть вирішувати свої внутрішні проблеми в економіці і займатись міжпартійною боротьбою і спробами імпічмену.... Там буде чим зайнятись. Запаковувати нас не будуть, зброю прийдеться купляти. Санкції російське населення буде мовчки терпіти, аж до тих пір, поки у них остаточно не посиплеться банківський сектор і економіка, та не почнуться дезінтераційні процеси через те, що почнуть дохнути кадирови\лукашенки. А трамп буде виляти сракою з усих сил, щоб тільки не сісти за стіл з путіним - це видно з його виправдань путіна щодо присутності на цих перемовинах.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:51 Ответить
последнее китайское, .... нет завтра будет последнее, а потом еще одно .. и еще, и еще ....
показать весь комментарий
18.05.2025 01:23 Ответить
Мерц оголосив, що вівторок Європа включає новий санкційний пакет. У відповідь трамп і його невігласи почали сухо дрочити.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:27 Ответить
Бо Трамп тоді потрапить у пастку, де йому потрібно буде робити конкретний вибір або давні союзники, або можливість вести бізнес з диктатором путіним.Якщо ЕС введе санкції, а США ні, це буде точка біфуркації, що розведе остаточно євроатлантичні містки.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:52 Ответить
як Рубіо, Тампон, та інші продовжують ганьбитися кожного разу коли відкривають свого рота
показать весь комментарий
18.05.2025 01:28 Ответить
А поступка московії як казав трамп у тому що вона не захоплює усю Україну?
показать весь комментарий
18.05.2025 01:54 Ответить
І навіщо такі дипломатичні виверти щоб змушувати Україну до капітуляції.
показать весь комментарий
18.05.2025 02:36 Ответить
вийшовши з переговорного процесу І НЕ ЗАКІНЧИВШИ ВІЙНУ СПРАВЕДЛИВИМ МИРОМ В УКРАЇНІ ЗГІДНО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА,ТРАМПОН ,ТИМ САМИМ ДАСТЬ ЗРОЗУМІТИ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ -"МИ,США ,НА ЧОЛІ З "БРЕХУНОМ ТРАМБОНОМ" ОБ..СРАЛИСЯ ПО САМІ ВУХА "
показать весь комментарий
18.05.2025 10:14 Ответить
"У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звертати увагу".

Тільки готуйтеся морально, що вам із вашою увагою доведеться добре затямити адресу крейсера «Москва». Перший, від кого ви її почуєте, - це Іран. І тоді, напевно, у вас "буде інша оцінка", але станеться це вже запізно.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:23 Ответить
Пі...уй за поступками в рашку.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:12 Ответить
 
 