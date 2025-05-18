УКР
Новини Мирні перемовини
1 494 23

США продовжать зусилля щодо припинення війни, якщо пропозиції України та РФ свідчитимуть про поступки і реалістичний підхід, - Рубіо

Рубо каже, що США очікують на пропозиції України та РФ

США продовжать зусилля щодо припинення війни в Україні, якщо впродовж наступних кількох днів Україна та Росія підготують документи, які свідчитимуть про готовність до поступок і "реалістичний і раціональний" підхід.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"З одного боку, ми намагаємося досягти миру та покласти край дуже кривавій, дороговартісній та руйнівній війні. Тому потрібен певний елемент терпіння. З іншого боку, ми не можемо гаяти час. У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звертати увагу. Тому ми не хочемо бути залученими до цього процесу нескінченних переговорів, має бути певний прогрес, певний рух вперед", - сказав Рубіо.

Він наголосив, що американська сторона очікує на документ, підготовлений обома сторонами - Україною та РФ, який засвідчить поступки,"реалізм і раціональний підхід" до мирного процесу.

"І якщо в результаті впродовж наступних кількох днів, ми отримаємо документ, підготовлений обома сторонами, і він покаже, що обидві сторони йдуть на поступки та є реалістичними та раціональними у своєму підході, тоді, я думаю, ми можемо бути впевнені, що продовжуємо співпрацю. Якщо ж те, що ми бачимо, буде не дуже продуктивно, можливо, у нас буде інша оцінка", - сказав американський дипломат.

Раніше очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявляв, що американський лідер Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російским диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: Ватикан може стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, - Рубіо

росія (67301) США (24108) Рубіо Марко (279) війна в Україні (5816)
Топ коментарі
+7
Україна не погоджується віддати всі п'ять регіонів, як вимагає росія, а це з точки зору трампліна нереалістичний підхід і не свідчіть про поступки з української сторони, тому США не будуть продовжувати зусилля щодо припиненя війни.
Л - логіка.

політика посередництва ніхєра не вдалась. Це виявилось трохи складніше, ніж купівля-продаж нерухомості у Нью-Йорку.
показати весь коментар
18.05.2025 01:21 Відповісти
+4
Як обгрунтувати що лайно- це варення? Спитайте у Рубіо.
показати весь коментар
18.05.2025 01:11 Відповісти
+4
Та зливайтесч вже. Набрид цей цирк.
показати весь коментар
18.05.2025 01:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як не продовжите, то що? Слизькі як вугрі на гарячій сковорідці.
показати весь коментар
18.05.2025 01:05 Відповісти
то що? нічо, підеш на фронт. на четвертий рік повномасштабки ти ж вже навчився зброю тримати?
показати весь коментар
18.05.2025 01:40 Відповісти
А ти?
Краще зброю тримати чим згоріти заживо у мобільному крематорії ліліпутіна.
Як гадаєш? 🤔
показати весь коментар
18.05.2025 01:51 Відповісти
шо ти атикаєш? це ти питав "то що?", я тобі й відповів.

звісно краще зі зброєю. але щось ти не спиішиш брати зброю до рук
показати весь коментар
18.05.2025 06:48 Відповісти
Поступок хоче, ковбоець сраний.
показати весь коментар
18.05.2025 01:12 Відповісти
Ну це ви вже трошки накрутили. Говориться про те що вони вийдуть з того переговорного прогресу і тільки, про те що буде далі не говориться для того щоб обидві сторони боялись цього. Ми боїмось що нам обріжуть зброю або навіть гірше. а русня боїться що нас запакують зброєю, введуть санкції і усе решта. Про це говорилось ще від самого початку усієї цієї оборутки з перемовинами.
показати весь коментар
18.05.2025 01:31 Відповісти
так, про те, що буде далі не говориться. А далі вони будуть вирішувати свої внутрішні проблеми в економіці і займатись міжпартійною боротьбою і спробами імпічмену.... Там буде чим зайнятись. Запаковувати нас не будуть, зброю прийдеться купляти. Санкції російське населення буде мовчки терпіти, аж до тих пір, поки у них остаточно не посиплеться банківський сектор і економіка, та не почнуться дезінтераційні процеси через те, що почнуть дохнути кадирови\лукашенки. А трамп буде виляти сракою з усих сил, щоб тільки не сісти за стіл з путіним - це видно з його виправдань путіна щодо присутності на цих перемовинах.
показати весь коментар
18.05.2025 01:51 Відповісти
последнее китайское, .... нет завтра будет последнее, а потом еще одно .. и еще, и еще ....
показати весь коментар
18.05.2025 01:23 Відповісти
Мерц оголосив, що вівторок Європа включає новий санкційний пакет. У відповідь трамп і його невігласи почали сухо дрочити.
показати весь коментар
18.05.2025 01:27 Відповісти
Бо Трамп тоді потрапить у пастку, де йому потрібно буде робити конкретний вибір або давні союзники, або можливість вести бізнес з диктатором путіним.Якщо ЕС введе санкції, а США ні, це буде точка біфуркації, що розведе остаточно євроатлантичні містки.
показати весь коментар
18.05.2025 01:52 Відповісти
як Рубіо, Тампон, та інші продовжують ганьбитися кожного разу коли відкривають свого рота
показати весь коментар
18.05.2025 01:28 Відповісти
А поступка московії як казав трамп у тому що вона не захоплює усю Україну?
показати весь коментар
18.05.2025 01:54 Відповісти
І навіщо такі дипломатичні виверти щоб змушувати Україну до капітуляції.
показати весь коментар
18.05.2025 02:36 Відповісти
вийшовши з переговорного процесу І НЕ ЗАКІНЧИВШИ ВІЙНУ СПРАВЕДЛИВИМ МИРОМ В УКРАЇНІ ЗГІДНО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА,ТРАМПОН ,ТИМ САМИМ ДАСТЬ ЗРОЗУМІТИ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ -"МИ,США ,НА ЧОЛІ З "БРЕХУНОМ ТРАМБОНОМ" ОБ..СРАЛИСЯ ПО САМІ ВУХА "
показати весь коментар
18.05.2025 10:14 Відповісти
"У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звертати увагу".

Тільки готуйтеся морально, що вам із вашою увагою доведеться добре затямити адресу крейсера «Москва». Перший, від кого ви її почуєте, - це Іран. І тоді, напевно, у вас "буде інша оцінка", але станеться це вже запізно.
показати весь коментар
18.05.2025 14:23 Відповісти
Пі...уй за поступками в рашку.
показати весь коментар
19.05.2025 00:12 Відповісти
 
 