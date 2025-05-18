США продовжать зусилля щодо припинення війни, якщо пропозиції України та РФ свідчитимуть про поступки і реалістичний підхід, - Рубіо

США продовжать зусилля щодо припинення війни в Україні, якщо впродовж наступних кількох днів Україна та Росія підготують документи, які свідчитимуть про готовність до поступок і "реалістичний і раціональний" підхід.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"З одного боку, ми намагаємося досягти миру та покласти край дуже кривавій, дороговартісній та руйнівній війні. Тому потрібен певний елемент терпіння. З іншого боку, ми не можемо гаяти час. У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звертати увагу. Тому ми не хочемо бути залученими до цього процесу нескінченних переговорів, має бути певний прогрес, певний рух вперед", - сказав Рубіо.

Він наголосив, що американська сторона очікує на документ, підготовлений обома сторонами - Україною та РФ, який засвідчить поступки,"реалізм і раціональний підхід" до мирного процесу.

"І якщо в результаті впродовж наступних кількох днів, ми отримаємо документ, підготовлений обома сторонами, і він покаже, що обидві сторони йдуть на поступки та є реалістичними та раціональними у своєму підході, тоді, я думаю, ми можемо бути впевнені, що продовжуємо співпрацю. Якщо ж те, що ми бачимо, буде не дуже продуктивно, можливо, у нас буде інша оцінка", - сказав американський дипломат.

Раніше очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявляв, що американський лідер Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російским диктатором Володимиром Путіним.

