Новини Мирні перемовини
Ватикан може стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, - Рубіо

Рубіо каже, що Ватикан може бути перемовним майданчиком для України та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Ватикан може стати потенційним місцем для проведення мирних переговорів між Україною та Росією. 

Про це він заявив 17 травня про це Рубіо заявив у суботу журналістам у Римі перед зустріччю з кардиналом Маттео Дзуппі, який є папським представником у справах України, пише агенція АР, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо запитали, чи може Ватикан бути посередником у встановленні миру, на що глава американської дипломатії відповів:

"Я б не назвав це посередником, але це точно… думаю, місце, куди обом сторонам було б комфортно звернутися".

Держсекретар також наголосив на вдячності Святому Престолу за конструктивну позицію та гуманітарну роль, зокрема у питаннях повернення українських дітей і обміну полоненими.

Нагадаємо, що 17 травня, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV. Серед тем розмови - припинення російсько-української війни.

Напередодні державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявляв, що Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Читайте також: Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів України та РФ

Ватикан (170) Рубіо Марко (279)
ще кацапських чортів на чолі з Люцифером-пуйлом в святому престолі не вистачало

.
18.05.2025 00:27 Відповісти
+3
Мухо сранским от В. Высоцкого

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
18.05.2025 00:35 Відповісти
+1
ТА БЛ.....вони реально ТУПИЕ - Задорнов був правий. ЯКИЙ В НАФІГ РІЗНИЦЯ ДЕ? БУдуть ті самі умови бо ціль та сама
18.05.2025 00:30 Відповісти
