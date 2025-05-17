Рубіо у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни з представниками Святого Престолу

У суботу, 17 травня, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV. Серед тем розмови - припинення російсько-української війни.

Про це Рубіо повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни",- написав глава американської дипломатії.

Нагадаємо, що напередодні державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявляв, що Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

