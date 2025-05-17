УКР
Рубіо провів зустріч з представниками Святого Престолу
Рубіо у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни з представниками Святого Престолу

Рубіо з представниками Святого Престолу

У суботу, 17 травня, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV. Серед тем розмови - припинення російсько-української війни.

Про це Рубіо повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни",- написав глава американської дипломатії.

Нагадаємо, що напередодні державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявляв, що Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Читайте також: Рубіо передав Лаврову "рішучий сигнал" від Трампа про налаштованість США досягти тривалого кінця у війні, - Держдеп

Ватикан (170) Рубіо Марко (279) війна в Україні (5816)
Топ коментарі
+4
Млять ви ще з анунаками обговоріть. Ну не хоче пуйло миру.
17.05.2025 19:42 Відповісти
+3
Це справді Потужно, трумп має припинити війну за кілька днів як обіцяв
17.05.2025 19:42 Відповісти
+2
"Святой" престол провів ці перемовини з врахуванням коштів кацапів на рахунках банку "Святого" престолу?
17.05.2025 19:53 Відповісти
Он засосал стакан і в Ватікан
17.05.2025 21:50 Відповісти
Підозрюю, що й кеш ховають..а папи так за сросію з пуйлом так переймаються, бо скоріш за все відсотки мають особисто..
17.05.2025 20:27 Відповісти
на місці трампа я б ще з папуасами обговорив припинення війни в Україні... із Замбезією, Конго, Сомалі... процес - то найважливіше! результат покуй...
17.05.2025 19:56 Відповісти
Ще можна "Саміт миру" скликати....
17.05.2025 20:03 Відповісти
З Папою треба працювать, інакше це буде робити такий собі генерал Гундяй. Кірюха плотно сидів на вухах попереднього Папи, що нам вилазило боком. А то буде як з Трампом, коли CNN випустив статтю, а як так вийшло, що серед світи Трампа немає жодного друга України? Це для них нонсен, як і наш херовий МЗС та дип. корпус.
17.05.2025 20:03 Відповісти
У ДержДепі США, мабуть таки, щось розвиднілося у їх головах, що прутін-******, неодноразово, за 100 днів, вимазав Трампа, як Президента США, у московське лайно, на очах всього Світу!!
17.05.2025 20:09 Відповісти
Можливо, він напомнив новому Папі Римському, про рахунки прутіна у Банку Ватікана??
Там чимала копійчина, яку можливо, таки треба заморозити, оскільки це, КРИВАВІ гроші за смерть Українців з 2014 року, та інших народів!?!?
17.05.2025 20:15 Відповісти
WTF...?
17.05.2025 21:38 Відповісти
Да, Святой Престол большой знаток в вопросах окончания войн.
Даже США обратились к Престолу за советом.
А то, что воюют две Православные страны, а не Католические, то ничего.
Главное, командировочные исправно начисляются.
17.05.2025 20:25 Відповісти
Довго думав, що б таке ляпнути?
Какіє "православніє страни"?
Обидві держави - світські... А в росії третина православних, третина мусульман і третина невіруючих.
Де ти побачив "православніє страни", особливо у путіна, що один день причащаеться у гундяя, другий день цілує корна, третій день їде до шаманів... тьфу.
17.05.2025 22:29 Відповісти
Пить меньше надо, зомбодятел
18.05.2025 04:54 Відповісти
Если государства светские, то тогда вообще причем тут Святой Престол?
Думай головой, а не своей не мытой задницей
18.05.2025 04:57 Відповісти
Після цього Святий Престол просто офігел
18.05.2025 00:36 Відповісти
 
 