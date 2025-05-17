Рубіо у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни з представниками Святого Престолу
У суботу, 17 травня, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV. Серед тем розмови - припинення російсько-української війни.
Про це Рубіо повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни",- написав глава американської дипломатії.
Нагадаємо, що напередодні державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявляв, що Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.
Там чимала копійчина, яку можливо, таки треба заморозити, оскільки це, КРИВАВІ гроші за смерть Українців з 2014 року, та інших народів!?!?
Даже США обратились к Престолу за советом.
А то, что воюют две Православные страны, а не Католические, то ничего.
Главное, командировочные исправно начисляются.
Какіє "православніє страни"?
Обидві держави - світські... А в росії третина православних, третина мусульман і третина невіруючих.
Де ти побачив "православніє страни", особливо у путіна, що один день причащаеться у гундяя, другий день цілує корна, третій день їде до шаманів... тьфу.
Думай головой, а не своей не мытой задницей