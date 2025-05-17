Рубио в Ватикане обсудил прекращение российско-украинской войны с представителями Святого Престола
В субботу, 17 мая, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с официальными лицами Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и кардиналом Маттео Дзуппи накануне инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. Среди тем разговора - прекращение российско-украинской войны.
Об этом Рубио сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты ценят свое партнерство со Святым Престолом, поскольку мы работаем над продвижением свободы религии во всем мире и прекращением российско-украинской войны",- написал глава американской дипломатии.
Напомним, что накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.
Там чимала копійчина, яку можливо, таки треба заморозити, оскільки це, КРИВАВІ гроші за смерть Українців з 2014 року, та інших народів!?!?
Даже США обратились к Престолу за советом.
А то, что воюют две Православные страны, а не Католические, то ничего.
Главное, командировочные исправно начисляются.
Какіє "православніє страни"?
Обидві держави - світські... А в росії третина православних, третина мусульман і третина невіруючих.
Де ти побачив "православніє страни", особливо у путіна, що один день причащаеться у гундяя, другий день цілує корна, третій день їде до шаманів... тьфу.
Думай головой, а не своей не мытой задницей