Рубио в Ватикане обсудил прекращение российско-украинской войны с представителями Святого Престола

В субботу, 17 мая, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с официальными лицами Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и кардиналом Маттео Дзуппи накануне инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. Среди тем разговора - прекращение российско-украинской войны.

Об этом Рубио сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты ценят свое партнерство со Святым Престолом, поскольку мы работаем над продвижением свободы религии во всем мире и прекращением российско-украинской войны",- написал глава американской дипломатии.

Напомним, что накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

