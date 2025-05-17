РУС
Новости
998 17

Рубио в Ватикане обсудил прекращение российско-украинской войны с представителями Святого Престола

Рубио с представителями Святого Престола

В субботу, 17 мая, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с официальными лицами Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и кардиналом Маттео Дзуппи накануне инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. Среди тем разговора - прекращение российско-украинской войны.

Об этом Рубио сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты ценят свое партнерство со Святым Престолом, поскольку мы работаем над продвижением свободы религии во всем мире и прекращением российско-украинской войны",- написал глава американской дипломатии.

Напомним, что накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Читайте также: Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа о настрое США достичь длительного конца в войне, - Госдеп

Ватикан (217) Рубио Марко (275) война в Украине (5775)
Млять ви ще з анунаками обговоріть. Ну не хоче пуйло миру.
17.05.2025 19:42 Ответить
Це справді Потужно, трумп має припинити війну за кілька днів як обіцяв
17.05.2025 19:42 Ответить
Он засосал стакан і в Ватікан
17.05.2025 21:50 Ответить
"Святой" престол провів ці перемовини з врахуванням коштів кацапів на рахунках банку "Святого" престолу?
17.05.2025 19:53 Ответить
Підозрюю, що й кеш ховають..а папи так за сросію з пуйлом так переймаються, бо скоріш за все відсотки мають особисто..
17.05.2025 20:27 Ответить
на місці трампа я б ще з папуасами обговорив припинення війни в Україні... із Замбезією, Конго, Сомалі... процес - то найважливіше! результат покуй...
17.05.2025 19:56 Ответить
Ще можна "Саміт миру" скликати....
17.05.2025 20:03 Ответить
З Папою треба працювать, інакше це буде робити такий собі генерал Гундяй. Кірюха плотно сидів на вухах попереднього Папи, що нам вилазило боком. А то буде як з Трампом, коли CNN випустив статтю, а як так вийшло, що серед світи Трампа немає жодного друга України? Це для них нонсен, як і наш херовий МЗС та дип. корпус.
17.05.2025 20:03 Ответить
У ДержДепі США, мабуть таки, щось розвиднілося у їх головах, що прутін-******, неодноразово, за 100 днів, вимазав Трампа, як Президента США, у московське лайно, на очах всього Світу!!
17.05.2025 20:09 Ответить
Можливо, він напомнив новому Папі Римському, про рахунки прутіна у Банку Ватікана??
Там чимала копійчина, яку можливо, таки треба заморозити, оскільки це, КРИВАВІ гроші за смерть Українців з 2014 року, та інших народів!?!?
17.05.2025 20:15 Ответить
17.05.2025 20:15 Ответить
WTF...?
17.05.2025 21:38 Ответить
Да, Святой Престол большой знаток в вопросах окончания войн.
Даже США обратились к Престолу за советом.
А то, что воюют две Православные страны, а не Католические, то ничего.
Главное, командировочные исправно начисляются.
17.05.2025 20:25 Ответить
Довго думав, що б таке ляпнути?
Какіє "православніє страни"?
Обидві держави - світські... А в росії третина православних, третина мусульман і третина невіруючих.
Де ти побачив "православніє страни", особливо у путіна, що один день причащаеться у гундяя, другий день цілує корна, третій день їде до шаманів... тьфу.
17.05.2025 22:29 Ответить
Пить меньше надо, зомбодятел
18.05.2025 04:54 Ответить
Если государства светские, то тогда вообще причем тут Святой Престол?
Думай головой, а не своей не мытой задницей
18.05.2025 04:57 Ответить
Після цього Святий Престол просто офігел
18.05.2025 00:36 Ответить
 
 