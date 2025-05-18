Ватикан может стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Ватикан может стать потенциальным местом для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.
Об этом он заявил 17 мая об этом Рубио заявил в субботу журналистам в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи, который является папским представителем по делам Украины, пишет агентство АР, информирует Цензор.НЕТ.
Рубио спросили, может ли Ватикан быть посредником в установлении мира, на что глава американской дипломатии ответил:
"Я бы не назвал это посредником, но это точно... думаю, место, куда обеим сторонам было бы комфортно обратиться".
Госсекретарь также отметил благодарность Святому Престолу за конструктивную позицию и гуманитарную роль, в частности в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными.
Напомним, что 17 мая, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с официальными лицами Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и кардиналом Маттео Дзуппи накануне инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. Среди тем разговора - прекращение российско-украинской войны.
Накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.
