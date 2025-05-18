РУС
Ватикан может стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, - Рубио

Рубио говорит, что Ватикан может быть переговорной площадкой для Украины и РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Ватикан может стать потенциальным местом для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом он заявил 17 мая об этом Рубио заявил в субботу журналистам в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи, который является папским представителем по делам Украины, пишет агентство АР, информирует Цензор.НЕТ.

Рубио спросили, может ли Ватикан быть посредником в установлении мира, на что глава американской дипломатии ответил:

"Я бы не назвал это посредником, но это точно... думаю, место, куда обеим сторонам было бы комфортно обратиться".

Госсекретарь также отметил благодарность Святому Престолу за конструктивную позицию и гуманитарную роль, в частности в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными.

Напомним, что 17 мая, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с официальными лицами Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и кардиналом Маттео Дзуппи накануне инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. Среди тем разговора - прекращение российско-украинской войны.

Накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, - Рубио

ще кацапських чортів на чолі з Люцифером-пуйлом в святому престолі не вистачало

.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:27 Ответить
Мухо сранским от В. Высоцкого

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
показать весь комментарий
18.05.2025 00:35 Ответить
ТА БЛ.....вони реально ТУПИЕ - Задорнов був правий. ЯКИЙ В НАФІГ РІЗНИЦЯ ДЕ? БУдуть ті самі умови бо ціль та сама
показать весь комментарий
18.05.2025 00:30 Ответить
Різниця є. Туреччина проти територіальних поступок Україною. Тобто небудуть допомагати американцям і москалям тиснути на україну в цему сенсі. А "американський папа римський" буде. От і все.
показать весь комментарий
18.05.2025 11:57 Ответить
Там вже папою обрали трампонського кловуна. Що, замало тих циркових майданчиків було?
показать весь комментарий
18.05.2025 00:42 Ответить
З цієї нагоди ватиканські екзорцисти повинні вигнати бісів з московських сатанінських КДБ-істів
(а Зеленського, у свою чергу, варто було б трохи охрестити).
показать весь комментарий
18.05.2025 01:23 Ответить
недолугі трампліни натякають що будуть намагатись скидати з себе проблему російської агресії хоч куди, хоч на Ватікан, хоч на Спортлото, та хоч на лігу сексуальних реформ.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:35 Ответить
кароче, у Трампа и его команды еще много вариантов, как бесконечно затягивать время, что бы не наказывать террористов и тем самым помогать пуйлу ....
показать весь комментарий
18.05.2025 07:12 Ответить
Від зміни місць доданків сума не міняється...це ж так елементарно. Але для цього треба було ходити в школу - видно прогуляв рубіо
показать весь комментарий
18.05.2025 07:49 Ответить
І як мокші будуть до Риму доїзжати? На алєнях? А санкції треба буде знімати? Хай в Турції говорять, а не по Європах літають!
показать весь комментарий
18.05.2025 08:27 Ответить
Так, імпотент ніколи не визнає, шо пора пити віагру 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.05.2025 11:54 Ответить
Я в шоці. Точно американці - БОВДУРИ ! ? Який Ватикан для "істіннагаво православія во всьом свєтє" ! Там всіх, хто не з РПЦ вважають інакомислящими. І тут їхати у Ватикан ! На перемовини. Це як до Диявола для всіх россіян.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:04 Ответить
 
 