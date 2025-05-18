Россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсоне: двое раненых
Утром 18 мая российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Пострадали двое мужчин, 64 и 51 года. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли из дронов и артиллерии 29 населенных пунктов на Херсонщине: пострадали 8 человек.
