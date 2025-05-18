За минувшие сутки россияне с дронов, артиллерии и авиации атаковали Херсонщину: пострадали 8 человек, повреждены дома, СТО и газопровод

За минувшие сутки российские войска обстреляли из дронов и артиллерии 29 населенных пунктов на Херсонщине: пострадали 8 человек.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Молодежное, Ивановка, Никольское, Токаревка, Новотягинка, Белозерка, Ромашково, Томина Балка, Кизомыс, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Раковка, Томарино, Осокоровка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Новорайск, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

"Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 3 частных дома. Также оккупанты повредили станцию технического обслуживания, гараж, сотовую башню, газопровод и частный автомобиль", - написал Прокудин.

Он отметил, что из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

В Херсонской городской военной администрации сообщили, что после атак российских дронов загорелось грузовое авто КП "Парки Херсону", возник пожар в частном доме.