Минулої доби росіяни з дронів, артилерії та авіації атакували Херсонщину: постраждало 8 людей, пошкоджені будинки, СТО та газогін

Минулої доби російські війська обстріляли з дронів та артилерії 29 населених пунктів на Херсонщині: постраждало 8 людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Іванівка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Томарине, Осокорівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, гараж, стільникову вежу, газогін та приватний автомобіль", - написав Прокудін.

Він зазначив, що через російську агресію 8 людей дістали поранення.

У Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що після атак російських дронів загорілося вантажне авто КП "Парки Херсона", виникла пожежа у приватному будинку.