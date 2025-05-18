Росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсоні: двоє поранених
Вранці 18 травня російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Постраждали двоє чоловіків, 64 та 51 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення.
Потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли з дронів та артилерії 29 населених пунктів на Херсонщині: постраждало 8 людей.
