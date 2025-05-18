Дело Науменко - это не правосудие, а угроза жизни из-за игнорирования состояния здоровья, - адвокат

Защита бизнесмена Владимира Науменко заявила о грубом нарушении его прав и отметила прямые угрозы жизни подзащитного из-за решения суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 570 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публичном заявлении адвоката Александра Зубрицкого.

"Вынужден еще раз обратиться к обществу из-за ситуации, которая приобретает признаки не просто юридического произвола, а опасного прецедента пренебрежения к правам человека в Украине и инструмента физического уничтожения человека. Заявляю о грубом нарушении его прав, которое ставит под угрозу не только его свободу, но и жизнь", - заявил Зубрицкий.

По словам адвоката, Владимир Науменко находится в тяжелом медицинском состоянии, имеет хронические диагнозы и нуждается в плановой операции и постоянном уходе. Несмотря на это, суд полностью проигнорировал как выводы врачей, так и социальные обстоятельства: на иждивении Науменко - больная жена и несовершеннолетний ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО стали инструментом давления на бизнесменов и политиков, - Bihus.Info

"Это решение фактически превращает меру пресечения в форму пытки", - отмечает защитник.

Также в заявлении адвоката говорится о юридической несостоятельности самого подозрения, которое касается кредитного договора между компаниями-нерезидентами. Оно, по словам защиты, не содержит состава преступления по целому ряду причин, в частности имущество уже реализовано кредитором и в результате сделок не возникло никакого материального ущерба.

"То есть материального ущерба нет, как и потерпевшего в уголовном производстве. Кредитор остался только в прибыли!" Такая ситуация прямо наталкивает на мысль о политической мотивированности действий правоохранительных органов и суда, что может свидетельствовать о попытке рейдерского перераспределения активов группы GNT, а в отношении Науменко Владимира - физическое уничтожение", - подчеркивает Зубрицкий.

Защита уже готовит материалы для подачи в международные институты. "Это дело не имеет ничего общего с правосудием", - резюмировал адвокат.

Следственным судьей по этому делу является судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Гречаная. Она известна целым рядом резонансных дел. В августе 2022 года судья Гречаная отменила арест активов российского олигарха Аркадия Ротенберга в Украине, а в 2023 году закрыла дело в отношении бывшего заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

В 2024 году судья Гречаная закрыла дело о незаконном обогащении заместителя главы Нацполиции Александра Тишлека, несмотря на наличие существенных доказательств, а уже в 2025 году по делу мэра Ирпеня Александра Маркушина журналисты и адвокаты зафиксировали, что судья Гречаная якобы получила указание "сверху" принять неправомерное решение во время заседания.