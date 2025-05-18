РУС
Дело Науменко - это не правосудие, а угроза жизни из-за игнорирования состояния здоровья, - адвокат

Дело Науменко

Защита бизнесмена Владимира Науменко заявила о грубом нарушении его прав и отметила прямые угрозы жизни подзащитного из-за решения суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 570 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публичном заявлении адвоката Александра Зубрицкого.

"Вынужден еще раз обратиться к обществу из-за ситуации, которая приобретает признаки не просто юридического произвола, а опасного прецедента пренебрежения к правам человека в Украине и инструмента физического уничтожения человека. Заявляю о грубом нарушении его прав, которое ставит под угрозу не только его свободу, но и жизнь", - заявил Зубрицкий.

По словам адвоката, Владимир Науменко находится в тяжелом медицинском состоянии, имеет хронические диагнозы и нуждается в плановой операции и постоянном уходе. Несмотря на это, суд полностью проигнорировал как выводы врачей, так и социальные обстоятельства: на иждивении Науменко - больная жена и несовершеннолетний ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО стали инструментом давления на бизнесменов и политиков, - Bihus.Info

"Это решение фактически превращает меру пресечения в форму пытки", - отмечает защитник.

Также в заявлении адвоката говорится о юридической несостоятельности самого подозрения, которое касается кредитного договора между компаниями-нерезидентами. Оно, по словам защиты, не содержит состава преступления по целому ряду причин, в частности имущество уже реализовано кредитором и в результате сделок не возникло никакого материального ущерба.

"То есть материального ущерба нет, как и потерпевшего в уголовном производстве. Кредитор остался только в прибыли!" Такая ситуация прямо наталкивает на мысль о политической мотивированности действий правоохранительных органов и суда, что может свидетельствовать о попытке рейдерского перераспределения активов группы GNT, а в отношении Науменко Владимира - физическое уничтожение", - подчеркивает Зубрицкий.

Защита уже готовит материалы для подачи в международные институты. "Это дело не имеет ничего общего с правосудием", - резюмировал адвокат.

Следственным судьей по этому делу является судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Гречаная. Она известна целым рядом резонансных дел. В августе 2022 года судья Гречаная отменила арест активов российского олигарха Аркадия Ротенберга в Украине, а в 2023 году закрыла дело в отношении бывшего заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

В 2024 году судья Гречаная закрыла дело о незаконном обогащении заместителя главы Нацполиции Александра Тишлека, несмотря на наличие существенных доказательств, а уже в 2025 году по делу мэра Ирпеня Александра Маркушина журналисты и адвокаты зафиксировали, что судья Гречаная якобы получила указание "сверху" принять неправомерное решение во время заседания.

Наскільки, усі прикоритні, виявлять слабке своє здоров'я та родичів, під час РОЗСЛІДУВАНЬ їх справ…?? Усе, як і у насралова, що прямо КОНАВ на операційному столі у Феофанії, під скальпелем МУДРИХ хірургів, яких так і не покарано, за свої діяння!!
Тимошенчиха, теж , геть втратила можливість пересуватися по Світу, Дубаях!! Луценко, може підтвердити страшний діагноз, від «любі мої»
Ще ціла купа, таких «хронічно нерухомих», сидить в органах державного управління! Приклад, отого міністра з Мінтрансу, який і ходити, уже не міг, а змушений був у такому стані, з дівчатами по Парижах вештатися та гульбенити! Усе через силу ВОЛІ, борці, за грошові рахунки з України, у банках за кордоном!! Правоохоронні органи, це як МРТ, що діагностує НЕВИЛІКОВНІ проблеми із здоров'ям підсудних!!
18.05.2025 12:17 Ответить
Как *издить, так все здоровы.
18.05.2025 12:51 Ответить
Криворізьке правосуддя в Україні.
18.05.2025 12:55 Ответить
Краще витягніть статки тої Гречаної на "світ божий",буде більш дієво.
18.05.2025 13:55 Ответить
сами выкормили этих судей с 90х, у кого больше денег тот и прав, теперь хавайте. а когда все свалят, очкуют - срочно всех заставляют подписывать контракты, то пацюки сами себя будут жрать.
