Справа Науменка - це не правосуддя, а загроза життю через ігнорування стану здоров’я, - адвокат
Захист бізнесмена Володимира Науменка заявив про грубе порушення його прав і наголосив на прямих загрозах життю підзахисного через рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 570 мільйонів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публічній заяві адвоката Олександра Зубрицького.
"Змушений ще раз звернутися до суспільства через ситуацію, яка набуває ознак не просто юридичного свавілля, а небезпечного прецеденту зневаги до прав людини в Україні та інструменту фізичного знищення людини. Заявляю про грубе порушення його прав, яке ставить під загрозу не лише його свободу, а й життя", — заявив Зубрицький.
За словами адвоката, Володимир Науменко перебуває у важкому медичному стані, має хронічні діагнози та потребує планової операції й постійного догляду. Попри це, суд повністю проігнорував як висновки лікарів, так і соціальні обставини: на утриманні Науменка — хвора дружина та неповнолітня дитина.
"Це рішення фактично перетворює запобіжний захід на форму катування", — зазначає захисник.
Також у заяві адвоката йдеться про юридичну неспроможність самої підозри, яка стосується кредитного договору між компаніями-нерезидентами. Вона, за словами захисту, не містить складу злочину через цілий ряд причин, зокрема майно вже реалізоване кредитором і в результаті правочинів не виникла жодна матеріальна шкода.
"Тобто матеріальної шкоди немає, як і потерпілого у кримінальному провадженні. Кредитор залишився лише у прибутку!Така ситуація прямо наштовхує на думку про політичну вмотивованість дій правоохоронних органів та суду, що може свідчити про спробу рейдерського перерозподілу активів групи GNT, а стосовно Науменка Володимира – фізичне знищення", — підкреслює Зубрицький.
Захист вже готує матеріали для подання до міжнародних інституцій. "Ця справа не має нічого спільного з правосуддям", — резюмував адвокат.
Слідчим суддею у цій справі є суддя Печерського районного суду м.Києва Світлана Гречана. Вона відома цілим рядом резонансних справ. В серпні 2022 року суддя Гречана скасувала арешт активів російського олігарха Аркадія Ротенберга в Україні, а в 2023 році закрила справу щодо колишнього заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.
У 2024 році суддя Гречана закрила справу про незаконне збагачення заступника голови Нацполіції Олександра Тишлека, попри наявність суттєвих доказів, а вже у 2025 році у справі мера Ірпеня Олександра Маркушина журналісти та адвокати зафіксували, що суддя Гречана нібито отримала вказівку "згори" ухвалити неправомірне рішення під час засідання.
Тимошенчиха, теж , геть втратила можливість пересуватися по Світу, Дубаях!! Луценко, може підтвердити страшний діагноз, від «любі мої»
Ще ціла купа, таких «хронічно нерухомих», сидить в органах державного управління! Приклад, отого міністра з Мінтрансу, який і ходити, уже не міг, а змушений був у такому стані, з дівчатами по Парижах вештатися та гульбенити! Усе через силу ВОЛІ, борці, за грошові рахунки з України, у банках за кордоном!! Правоохоронні органи, це як МРТ, що діагностує НЕВИЛІКОВНІ проблеми із здоров'ям підсудних!!