Польша и другие европейские союзники Украины готовы к максимальному давлению на Россию, - посол Лукашевич

Лукашевич о давлении на РФ

Польша и другие европейские страны стремятся оказать максимальное давление на Россию, которое нанесет ущерб ее экономике и возможности вести войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Он подчеркнул, что безопасность и национальные интересы Польши зависят от того, как Киев выйдет из войны.

"И опять же, победоносная, свободная, демократическая, суверенная, независимая Украина - это для нас путь к достижению большей безопасности, большей стабильности региона, и Польша, конечно, является наиболее заинтересованной стороной в этом", - пояснил Лукасевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможность нападения РФ на НАТО зависит от того, как завершится война в Украине, - посол Польши Лукасевич

+3
Гарно написав. От тільки шкода, шо окрім військових, ніяких важелів впливу на кацапів майже ні в кого нема. Враховуючи шо Трамп - ******* шлюшка.
19.05.2025 10:04 Ответить
+2
Дурню, якби війни воювались потужними заявами - ми б були вже десь у Владивостоці.
19.05.2025 11:04 Ответить
+1
😊 Півень на курку теж здійснює максимальний тиск, коли топче. От лише чи погано курці від того? Мені здається - навпаки. Це як "біг пес через овес, не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові." Тут не тиснути треба, а в рило бити.
19.05.2025 10:14 Ответить
Неужели кто то ещё кроме меня так считает? Значит не всё так плохо, и на одного адекватного стало больше. Это я если что про шлюхи путлера. 🤣🤣
19.05.2025 11:24 Ответить
максимальний тиск буде коли кожна країна ЄС припинить купувати російські енергоресурси. Але рахуючи втрати дешевше більше говорити а частину зекономленого довати Україні та вкладати у власний ВПК
19.05.2025 10:26 Ответить
тиск - це зустріч, тиск - це саміт, тиск це -консенсус, тиск - це обговорення... тиск не припиняється ані на день
19.05.2025 10:35 Ответить
Тиск коаліції охочих поговорити
19.05.2025 10:42 Ответить
"І знову ж таки, переможна, вільна, демократична, суверенна, незалежна Україна - це для нас шлях до досягнення більшої безпеки, більшої стабільності регіону, і Польща, звичайно, є найбільш зацікавленою стороною в цьому", - пояснив Лукасевич. Джерело: https://censor.net/ua/n3552982

зрадофіли Фас!
19.05.2025 10:38 Ответить
дурнем можна обізвати будь-кого, окрім справді дурнямудреця як ти.., що й зміст не посилив та лідора обі..ав.
19.05.2025 11:10 Ответить
За все хороше, проти всього поганого. Ці хіппі ще довго будуть гикатись всьому світу
19.05.2025 10:40 Ответить
 
 