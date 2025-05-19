Польша и другие европейские союзники Украины готовы к максимальному давлению на Россию, - посол Лукашевич
Польша и другие европейские страны стремятся оказать максимальное давление на Россию, которое нанесет ущерб ее экономике и возможности вести войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.
Он подчеркнул, что безопасность и национальные интересы Польши зависят от того, как Киев выйдет из войны.
"И опять же, победоносная, свободная, демократическая, суверенная, независимая Украина - это для нас путь к достижению большей безопасности, большей стабильности региона, и Польша, конечно, является наиболее заинтересованной стороной в этом", - пояснил Лукасевич.
