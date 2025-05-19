598 10
Польща та інші європейські союзники України готові до максимального тиску на Росію, - посол Лукасевич
Польща й інші європейські країни прагнуть чинити максимальний тиск на Росію, який завдасть шкоди її економіці та можливості вести війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.
Він наголосив, що безпекові та національні інтереси Польщі залежать від того, як Київ вийде з війни.
"І знову ж таки, переможна, вільна, демократична, суверенна, незалежна Україна - це для нас шлях до досягнення більшої безпеки, більшої стабільності регіону, і Польща, звичайно, є найбільш зацікавленою стороною в цьому", - пояснив Лукасевич.
