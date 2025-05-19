УКР
Польща та інші європейські союзники України готові до максимального тиску на Росію, - посол Лукасевич

Лукасевич про тиск на РФ

Польща й інші європейські країни прагнуть чинити максимальний тиск на Росію, який завдасть шкоди її економіці та можливості вести війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Він наголосив, що безпекові та національні інтереси Польщі залежать від того, як Київ вийде з війни.

"І знову ж таки, переможна, вільна, демократична, суверенна, незалежна Україна - це для нас шлях до досягнення більшої безпеки, більшої стабільності регіону, і Польща, звичайно, є найбільш зацікавленою стороною в цьому", - пояснив Лукасевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливість нападу РФ на НАТО залежить від того, як завершиться війна в Україні, - посол Польщі Лукасевич

+3
Гарно написав. От тільки шкода, шо окрім військових, ніяких важелів впливу на кацапів майже ні в кого нема. Враховуючи шо Трамп - ******* шлюшка.
показати весь коментар
19.05.2025 10:04 Відповісти
+2
Дурню, якби війни воювались потужними заявами - ми б були вже десь у Владивостоці.
показати весь коментар
19.05.2025 11:04 Відповісти
+1
😊 Півень на курку теж здійснює максимальний тиск, коли топче. От лише чи погано курці від того? Мені здається - навпаки. Це як "біг пес через овес, не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові." Тут не тиснути треба, а в рило бити.
показати весь коментар
19.05.2025 10:14 Відповісти
Неужели кто то ещё кроме меня так считает? Значит не всё так плохо, и на одного адекватного стало больше. Это я если что про шлюхи путлера. 🤣🤣
показати весь коментар
19.05.2025 11:24 Відповісти
максимальний тиск буде коли кожна країна ЄС припинить купувати російські енергоресурси. Але рахуючи втрати дешевше більше говорити а частину зекономленого довати Україні та вкладати у власний ВПК
показати весь коментар
19.05.2025 10:26 Відповісти
тиск - це зустріч, тиск - це саміт, тиск це -консенсус, тиск - це обговорення... тиск не припиняється ані на день
показати весь коментар
19.05.2025 10:35 Відповісти
Тиск коаліції охочих поговорити
показати весь коментар
19.05.2025 10:42 Відповісти
"І знову ж таки, переможна, вільна, демократична, суверенна, незалежна Україна - це для нас шлях до досягнення більшої безпеки, більшої стабільності регіону, і Польща, звичайно, є найбільш зацікавленою стороною в цьому", - пояснив Лукасевич.

зрадофіли Фас!

зрадофіли Фас!
показати весь коментар
19.05.2025 10:38 Відповісти
дурнем можна обізвати будь-кого, окрім справді дурнямудреця як ти.., що й зміст не посилив та лідора обі..ав.
показати весь коментар
19.05.2025 11:10 Відповісти
За все хороше, проти всього поганого. Ці хіппі ще довго будуть гикатись всьому світу
показати весь коментар
19.05.2025 10:40 Відповісти
 
 