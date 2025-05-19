РУС
Новости Ситуация на северной границе
Россияне на северной границе пытаются расширить зону боевых действий, - ОТГ "Северск"

Бои на северной границе

На севере враг накапливает силы, больше всего - в Курской области. Именно там основная концентрация техники и живой силы по которым, время от времени, Силы обороны наносят удары. Противник постоянно перебрасывает на направление новые подразделения, и пытается атаковать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"Враг применяет тактику "численного превосходства". В пограничье практически в каждом подразделении, которые против нас стоят, формируются штурмовые подразделения. Как правило, малые группы пехоты, которые в пограничье пытаются расширить именно зону активных боевых действий. Силы обороны, своевременно их обнаруживают, не дают накапливаться, продвигаться вглубь нашей территории", - рассказал спикер.

На территории Черниговской, основной части Сумской и части Харьковской области - постоянные обстрелы. За минувшие сутки их там зафиксировано 125.

боевые действия (4766) война в Украине (5794) ОТГ Сиверск (15)
202 нас пункти Сумської області підлягають евакуації...!

Тому формулювання " намагаються" речник повинен запхнути собі у гузно...
19.05.2025 12:22 Ответить
а ми що? як завжди робимо вигляд, що нас це не стосується... вглиб росії бити не можна, але хоч по скупченню ворожих сил можна ж вдарити...
19.05.2025 12:39 Ответить
А шо не так, ЗЕденок? Ты же этого добивался, когда влазил в курскую авантюру?
19.05.2025 12:56 Ответить
Як це не прикро, але такой розвиток сітуації на прикордонні Сумської області багато в чому є відлунням кавалерійських наскоків РДК на початку 24 року, а потім непродуманої та затягнутої курської операції. Хоча, якщо вважати що ціль операції було відтягнути значні сили рашистів на сумський напрямок, то так і вийшло( було 15 стало 67 тис.). Зараз нічого не поробиш - тільки відбивати наступ орди. Ризик невиправданий для сотен тисяч мирних мешканців обласного центру і ще багатьох тисяч біженців з прикордоння.
19.05.2025 12:59 Ответить
 
 