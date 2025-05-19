Россияне на северной границе пытаются расширить зону боевых действий, - ОТГ "Северск"

На севере враг накапливает силы, больше всего - в Курской области. Именно там основная концентрация техники и живой силы по которым, время от времени, Силы обороны наносят удары. Противник постоянно перебрасывает на направление новые подразделения, и пытается атаковать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"Враг применяет тактику "численного превосходства". В пограничье практически в каждом подразделении, которые против нас стоят, формируются штурмовые подразделения. Как правило, малые группы пехоты, которые в пограничье пытаются расширить именно зону активных боевых действий. Силы обороны, своевременно их обнаруживают, не дают накапливаться, продвигаться вглубь нашей территории", - рассказал спикер.

На территории Черниговской, основной части Сумской и части Харьковской области - постоянные обстрелы. За минувшие сутки их там зафиксировано 125.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне активно применяют малые группы пехоты и дистанционное минирование на Сумщине, - ОТГ "Северск"