Россияне активно применяют малые группы пехоты и дистанционное минирование в Сумской области, - ОТГ "Северск"

Российские войска продолжают обстреливать приграничье, больше всего страдает Сумщина.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает обстреливать приграничье. Больше всего они (россияне - ред.) концентрируют обстрелы именно на Сумщине, поскольку там у них наибольшее накопление живой силы, техники. Группировка врага действует. Но они не прекращают обстрелы и на других участках зоны ответственности нашей группировки: это Черниговская область и часть Харьковской", - рассказал Мысник.

В то же время он добавил, что оккупанты пытаются применять различные виды вооружения, которые у них есть в наличии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область: повреждены дома, эвакуированы 148 человек

"Если мы даем удары вглубь территории, где они там накапливают именно авиационную компоненту, запускают ударные беспилотники близкого действия, на волокне, "молнии" и так далее, то они пытаются больше применять, как за прошедшие сутки, артиллерию, ствольную артиллерию, пытаясь таким образом сковывать наши войска, держать приграничье в напряжении", - отметил спикер.

Отвечая на вопрос о ситуации на границах с Беларусью и Российской Федерацией, Мысник проинформировал, что на белорусской границе она уже длительное время является стабильной, а на российской - постоянно меняется.

"Единственное, что стабильно - это присутствие врага вдоль всей границы, военных формирований. И здесь сказывается то, что у них внутренняя логистика развита, это транспортная инфраструктура. Они могут перебрасывать и подразделения, и подвозить боеприпасы и технику. Поэтому очень многое зависит от того, как мы пытаемся им помешать", - пояснил он.

Спикер заверил, что Силы обороны бьют по вражеским местам накопления боеприпасов, военной технике, артиллерии и по транспортной логистике.

"Мы вычисляем их и технические военные приборы, потому что должна и артиллерия действовать при поддержке авиаразведки, поэтому есть также и приборы радиоэлектронной разведки, у них в пограничные устанавливают. Все это вычисляется, мы стараемся максимально уничтожать, чтобы не давать врагу свободно чувствовать себя. При передвижении именно по границе артиллерии, боевой техники - также не даем это делать свободно, сразу же там определяем эти направления передвижения и максимально уничтожаем", - подчеркнул Мысник.

Кроме того, по его словам, на Сумщине враг активно применяет малые группы пехоты, пытаясь увеличить районы активных боевых действий, однако они уничтожаются с воздуха украинскими дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг наращивает боевую активность на Волчанском направлении и в Сумской области, - ГПСУ

"Прежде всего, под обстрелы подпадают населенные пункты, гражданское население. Вот за минувшие сутки 52 населенных пункта враг обстрелял. Они (россияне - ред.) применяют дистанционное минирование, разбрасывая "лепестки" - такие пехотные мины, другие взрывные устройства, которые с отсроченным действием тоже применяют с беспилотников, в результате чего, чтобы гражданские люди могли потом как-то к ним подходить, и они бы взрывались", - подытожил спикер.